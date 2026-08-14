'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'
'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'Maak ons je Google-favoriet
Het team van Mercedes heeft de koers gewijzigd, zo meldt Autoracer. Daar waar het Duitse team zich in eerste instantie na de zomerstop zou gaan richten op de ontwikkeling van de 2027-wagen, gaat er nu een streep door dat plan en activeert Mercedes 'plan B'.
Mercedes kwam als dominante brigade uit de startblokken dit seizoen, hoewel het team ook kampte met flinke betrouwbaarheidsproblemen. De voorsprong op de rivalen is er altijd geweest, al was ook Ferrari de afgelopen races sterk en reed McLaren in Hongarije een tempo dat maar weinigen konden volgen. Dat heeft bij Mercedes tot een ingreep geleid.
Mercedes activeert plan 'B'
Mercedes gaat na de zomerstop dan toch met updates komen, te beginnen in Zandvoort. Tijdens de Dutch Grand Prix gaat het nog om enkele kleine updates, maar die onderdelen zouden de weg vrijmaken voor grotere verbeteringen later dit seizoen. De grootste ontwikkeling wordt namelijk verwacht tijdens de weken in Azië en dan met name met de updates voor het weekend in Singapore. Daar wordt veel van verwacht en het zou gaan om het grootste updatepakket van de tweede helft van het seizoen.
Wel is duidelijk dat Mercedes de ontwikkeling van de W17 weer heeft hervat, nadat het team eerder van plan was om zich te gaan richten op 2027. De verloren punten en de betrouwbaarheidsproblemen zouden Mercedes hiertoe hebben gedwongen.
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