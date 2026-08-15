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Wheel cover van een Ferrari

Pirelli ontwikkelt nieuwe 'Super-Intermediate'-band voor 2027

Wheel cover van een Ferrari — Foto: © IMAGO

Pirelli ontwikkelt nieuwe 'Super-Intermediate'-band voor 2027

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel Pirelli te maken heeft met een gebrek aan testkilometers op een natte baan, gaat de bandenleverancier volgens de Italiaanse tak van Motorsport gewoon door met de ontwikkeling van de zogenoemde Super-Intermediate. De Italiaanse fabrikant werkt aan een hybride regenband die het gat tussen de huidige intermediate en de full wet moet dichten. Hoewel de Formule 1 voorlopig nog gebruikmaakt van de bekende groene en blauwe banden, ligt de focus voor deze nieuwe 'cross-over'-band inmiddels volledig op de reglementen van 2027.

Het idee achter de Super-Intermediate is dat deze band in de toekomst mogelijk de enige regenband wordt. Het rubber moet goed functioneren vanaf het moment dat de zichtbaarheid op de baan nog net goed genoeg is tot het moment waarop coureurs kunnen overstappen naar droogweerbanden. Daarvoor krijgt de band een enkelvoudig profiel en moet hij beter bestand zijn tegen aquaplaning. Vooral de huidige full wet zorgt nog voor problemen. De band voert weliswaar veel water af, maar veroorzaakt daardoor zoveel spray dat races regelmatig worden stilgelegd voordat de band echt optimaal kan worden benut.

Focus verschuift naar 2027 door complexe testfase

De ontwikkeling van de nieuwe regenband verloopt echter niet zonder problemen. Tijdens recente tests op onder meer de Nürburgring en de Hungaroring bleek dat de gebruikte testauto's uit 2025 niet helemaal representatief zijn voor de huidige generatie Formule 1-auto's. De wagens van dit seizoen zijn lichter en smaller en genereren andere aerodynamische belastingen, waardoor ook de manier waarop het water wordt afgevoerd verandert. Volgens voormalig topman Mario Isola is daarom extra validatie nodig voordat het bandenassortiment volledig wordt aangepast. Pirelli boekte eerder dit jaar in Bahrein wel goede resultaten op een kunstmatig natgemaakte baan, waar werd getest met het opwarmen van het rubber zonder bandenwarmers.

Een definitieve introductiedatum voor de Super-Intermediate is er nog niet. Onder leiding van Dario Marrafuschi, die in maart het stokje overnam als Head of Motorsport, werkt Pirelli nu toe naar de deadline van 1 september. Voor die datum moet de homologatie van de banden voor volgend jaar zijn afgerond. Tot die tijd blijven de teams rijden met de inmiddels gehomologeerde specificaties van dit seizoen. Die banden zijn ten opzichte van vorig jaar smaller geworden en hebben een nieuw uiterlijk gekregen, met een geblokte vlag op de wang.

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