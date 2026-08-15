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Toto Wolff, Simone Resta, Bradley Lord, generic, 2026, Mercedes

Schumacher hamert op upgrades bij Mercedes: 'Er móét iets gebeuren'

Toto Wolff, Simone Resta, Bradley Lord, generic, 2026, Mercedes — Foto: © IMAGO

Schumacher hamert op upgrades bij Mercedes: 'Er móét iets gebeuren'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Ralf Schumacher is het alarmfase één bij Mercedes. Zo begon het team weliswaar dominant aan het seizoen, maar lijken Ferrari, McLaren en Max Verstappen toch steeds dichterbij te komen. De Duitser stelt dat het team daarom broodnodig toe is aan wat updates.

Autoracer wist eerder al te melden dat Mercedes plan 'B' inmiddels op tafel heeft gelegd. Daar waar het team in eerste instantie alle focus en energie na de zomerstop op de 2027-wagen wilde leggen, komt het nu toch met upgrades. Daarvan worden in Zandvoort enkele kleine onderdelen verwacht, maar in de weken daarna moeten er grotere upgrades worden meegenomen.

'Er móét iets gebeuren bij Mercedes na de zomerstop'

Schumacher stelt bij Sky Sports Deutschland dat hij de spanning bij Mercedes begint te voelen: "Mercedes moet nu met upgrades komen. McLaren staat er nu dichterbij, Ferrari is in staat om races te winnen. Het zal echt spannend worden. Red Bull mag je ook zeker niet onderschatten met Verstappen, zelfs als die auto enigszins moeilijk te besturen is. Daarom móét er bij Mercedes iets gebeuren na de zomerstop."

Wel ziet hij dat Kimi Antonelli nog weinig verkeerd kan doen om de titel echt uit handen te laten glippen. De jongeling van Mercedes is dit seizoen echt opgestaan, volgens Schumacher: "Het was wel te verwachten, maar dat Kimi er zo goed mee omgaat en er op deze manier mee omgaat, is gewoon ongelooflijk. Wat Antonelli wereldkampioenswaardig maakt, is dat hij net iets meer uit de auto kan halen dan bijvoorbeeld George Russell op dit moment."

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