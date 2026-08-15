'Sainz lijkt voor verlenging bij Williams te kiezen, maar zet in op 'compensatie''
'Sainz lijkt voor verlenging bij Williams te kiezen, maar zet in op 'compensatie''Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Carlos Sainz de afgelopen maanden zijn onvrede heeft geuit over de huidige situatie bij Williams, is de Spanjaard volgens Marca wel van plan om zijn contract bij het team uit Grove te verlengen, zij het met een 'compensatie'.
Sainz sloot in 2025 aan bij Williams, omdat hij plaats moest maken voor Lewis Hamilton, die bij Ferrari aan de slag ging. Destijds lagen diverse opties op tafel, maar Sainz koos uiteindelijk voor het project van Williams-teambaas James Vowles. Die gaf aan dat alle pijlen op de nieuwe reglementen waren gericht, maar anno 2026 blijkt dat de FW48 geregeld moeite heeft om überhaupt Q2 te halen en op de zondagen vaak buiten de punten rijdt. Sainz zou door de situatie om zich heen hebben gekeken, maar uiteindelijk toch voor een verlenging bij Williams hebben gekozen.
'Sainz kiest voor éénjarige verlenging, met 'compensatie''
Het Spaanse medium stelt dat er momenteel nog steeds gesprekken gaande zijn tussen Sainz en verschillende teams, maar dat het management zich eigenlijk wil gaan focussen op Williams. Daarbij moet er een flinke verbetering van het salaris komen, dat nu op ongeveer 13 miljoen euro per jaar wordt geschat. Williams kampt met financiële uitdagingen, waardoor een verhoging lastig aan te bieden is. "De inzet van Sainz zou zijn om slechts voor één jaar bij te tekenen en daar een bedrag tegenover te stellen dat hem compenseert voor wat hij momenteel misloopt. Een overstap naar Audi behoort immers niet meer tot de mogelijkheden, terwijl dat mogelijk wel zijn voorkeur had gehad", zo valt te lezen.
Sainz is de afgelopen maanden in de wandelgangen met verschillende teams in verband gebracht. Zo werd zijn naam genoemd bij Red Bull om mogelijk Max Verstappen te vervangen. Ook Cadillac werd als optie genoemd, evenals Aston Martin. Toch lijkt het volgens Marca op een verlenging bij Williams uit te draaien, waarvan maandag de bevestiging wordt verwacht.
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