Volgens Johnny Herbert zou het zomaar eens kunnen dat we momenteel naar de neerwaartse spiraal van topontwerper Adrian Newey kijken. De interim-teambaas van Aston Martin kwam begin dit seizoen met een AMR26 op de baan die niet betrouwbaar was en waarin de coureurs geen gevoel kregen, nog los van de problemen met Honda.

In Hongarije kwam er dan eindelijk een antwoord op al het gekwakkel van eerder dit seizoen. Waar diverse teams in de openingsfase van het jaar veel kleine nieuwe onderdelen meenamen, koos Aston Martin ervoor om dat pakket te laten varen en zich te richten op een volledig nieuwe wagen, die dus debuteerde op de Hungaroring. Toch is het volgens Herbert 'do or die' met de 'Spec B'-wagen van Newey.

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Aston Martin kwakkelt

Bij Vision4Sport wijst Herbert op de problemen van Fernando Alonso: "Ze hebben het momenteel echt zwaar. Hun auto's zijn erg, erg slecht en voor Fernando is het zelfs nog erger, bijzonder slecht. Maar soms loopt het gewoon zoals het loopt." Daarbij kan hij niet om Newey heen: "Als je kijkt naar wat ze bij Aston Martin hebben opgebouwd met Adrian Newey, de nieuwe fabriek en alles wat daarbij komt kijken, en tegelijkertijd Fernando aan boord hebben, is het moeilijk te begrijpen hoe het zo verkeerd heeft kunnen uitpakken. Om wat voor reden dan ook is Adrian er niet in geslaagd om een team samen te stellen dat in staat is om een goede auto te bouwen, of zelfs maar een auto die enigszins competitief is voor wat ze proberen te bereiken."

Heeft Newey hét nog?

Herbert twijfelt dan ook of Newey nog over de 'magie' beschikt: "Interessant is de vraag of dit het begin van het einde van Adrian Newey betekent, het eerste teken dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dat gebeurt in de sport zelfs met de allerbesten. Het zou altijd een keer gebeuren. Misschien nog niet nu, maar er komt een moment waarop het zover is."

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