Het eerste bezoek van de IndyCar aan de straten van Markham in Canada is uitgelopen op een fiasco. Zo waren de veiligheidsvoorzieningen nog lang niet op orde en zijn de openingssessies op vrijdag daarom niet gereden. IndyCar-president Doug Boles spreekt van een zeer teleurstellende situatie.

Dit weekend bezoekt de Amerikaanse raceklasse voor het eerst Markham voor een raceweekend. Sinds 1986 reist de IndyCar echter af naar Toronto voor de gebruikelijke race, maar vanwege het wereldkampioenschap voetbal van afgelopen maand werd uitgeweken naar Markham, een voorstad van de hoofdstad van Ontario. Die bevestiging werd overigens al een jaar geleden gegeven, maar de voorbereidingen verliepen uiterst moeizaam, waardoor ook het raceweekend vertraging heeft opgelopen.

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Circuit is nog niet gereed

De vertraging is ontstaan omdat het circuit simpelweg nog niet af is. Zo ontbreken er allerlei veiligheidsvoorzieningen en worden er nog bandenstapels uit Montreal verwacht. Volgens AutoHebdo heeft dit te maken met een gebrekkige voorbereiding van de promotor. Daarbij zouden de vergunningen door de stad Markham ook nog eens te laat zijn afgegeven. Vooral in de pitstraat is dat te merken. Die is aangelegd op een parkeerplaats van een treinstation, maar de voorbereidingen daarvoor zijn pas afgelopen woensdag 12 augustus begonnen. Het heeft ervoor gezorgd dat de sessies van vrijdag niet konden doorgaan.

Teleurstelling bij IndyCar-president

IndyCar-president Boles is niet blij met de huidige situatie. "De IndyCar is enorm teleurgesteld dat onze promotor er ondanks de aanzienlijke steun van ons team ter plaatse niet in is geslaagd om het circuit op tijd af te krijgen. Ontario is altijd een geweldige markt geweest voor onze sport en het aantal toeschouwers dat vandaag aanwezig was, is daar een duidelijk voorbeeld van. Nieuwe evenementen kunnen altijd logistieke uitdagingen met zich meebrengen en we delen de frustratie van onze trouwe fans en bieden daarvoor onze excuses aan", zo liet hij in een statement weten.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de eerste vrije training alsnog wordt verreden, maar dan om 10.00 uur lokale tijd. In Nederland is dat 16.00 uur. De tweede oefensessie staat ingepland voor 20.30 uur Nederlandse tijd, waarna de kwalificatie om 00.30 uur van start gaat.

Turn 3 … the course has been paved so shouldn’t have any issues as far as areas that would need work as far as surface (as can happen on some street courses) pic.twitter.com/z4PdM8i6SW — Bob Pockrass (@bobpockrass) August 14, 2026

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