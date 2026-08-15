Dramatische start voor IndyCar in Markham: circuit niet op tijd klaar
Dramatische start voor IndyCar in Markham: circuit niet op tijd klaarMaak ons je Google-favoriet
Het eerste bezoek van de IndyCar aan de straten van Markham in Canada is uitgelopen op een fiasco. Zo waren de veiligheidsvoorzieningen nog lang niet op orde en zijn de openingssessies op vrijdag daarom niet gereden. IndyCar-president Doug Boles spreekt van een zeer teleurstellende situatie.
Dit weekend bezoekt de Amerikaanse raceklasse voor het eerst Markham voor een raceweekend. Sinds 1986 reist de IndyCar echter af naar Toronto voor de gebruikelijke race, maar vanwege het wereldkampioenschap voetbal van afgelopen maand werd uitgeweken naar Markham, een voorstad van de hoofdstad van Ontario. Die bevestiging werd overigens al een jaar geleden gegeven, maar de voorbereidingen verliepen uiterst moeizaam, waardoor ook het raceweekend vertraging heeft opgelopen.
Circuit is nog niet gereed
De vertraging is ontstaan omdat het circuit simpelweg nog niet af is. Zo ontbreken er allerlei veiligheidsvoorzieningen en worden er nog bandenstapels uit Montreal verwacht. Volgens AutoHebdo heeft dit te maken met een gebrekkige voorbereiding van de promotor. Daarbij zouden de vergunningen door de stad Markham ook nog eens te laat zijn afgegeven. Vooral in de pitstraat is dat te merken. Die is aangelegd op een parkeerplaats van een treinstation, maar de voorbereidingen daarvoor zijn pas afgelopen woensdag 12 augustus begonnen. Het heeft ervoor gezorgd dat de sessies van vrijdag niet konden doorgaan.
Teleurstelling bij IndyCar-president
IndyCar-president Boles is niet blij met de huidige situatie. "De IndyCar is enorm teleurgesteld dat onze promotor er ondanks de aanzienlijke steun van ons team ter plaatse niet in is geslaagd om het circuit op tijd af te krijgen. Ontario is altijd een geweldige markt geweest voor onze sport en het aantal toeschouwers dat vandaag aanwezig was, is daar een duidelijk voorbeeld van. Nieuwe evenementen kunnen altijd logistieke uitdagingen met zich meebrengen en we delen de frustratie van onze trouwe fans en bieden daarvoor onze excuses aan", zo liet hij in een statement weten.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de eerste vrije training alsnog wordt verreden, maar dan om 10.00 uur lokale tijd. In Nederland is dat 16.00 uur. De tweede oefensessie staat ingepland voor 20.30 uur Nederlandse tijd, waarna de kwalificatie om 00.30 uur van start gaat.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Einde Dutch GP in zicht, maar Zandvoort heeft blijvende indruk gemaakt | GPFans Special
- 3 uur geleden
- 2
FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Herbert twijfelt of Newey nog hét nog heeft: 'Het gebeurt altijd een keer'
- 31 minuten geleden
- 1
Dramatische start voor IndyCar in Markham: circuit niet op tijd klaar
- 1 uur geleden
'Sainz lijkt voor verlenging bij Williams te kiezen, maar zet in op 'compensatie''
- 2 uur geleden
Einde Dutch GP in zicht, maar Zandvoort heeft blijvende indruk gemaakt | GPFans Special
- 3 uur geleden
- 2
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland
- Vandaag 06:59
FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Gisteren 06:59
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'
- 28 juli
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
- 2 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus