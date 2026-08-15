close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Circuit Zandvoort beschikt over twee zones voor Straight Mode tijdens Dutch GP

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Circuit Zandvoort beschikt over twee zones voor Straight Mode tijdens Dutch GP

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft het circuit van Zandvoort bekeken en twee zones gemarkeerd waarin de zogeheten Straight Mode actief is. Dat gebeurt op het lange rechte stuk van start-finish en op het rechte stuk richting de Hans Ernst-bocht in sector twee.

Vanaf 2026 is het befaamde Drag Reduction System afgeschaft, al is er wel een soortgelijk systeem. Door de actieve aerodynamica staan de vleugels in de bochten rechtop voor de benodigde downforce, maar gaan ze omlaag op de rechte stukken voor meer topsnelheid. Het is niet bedoeld om in te halen, maar simpelweg om de luchtweerstand te verminderen en de powerunit meer topsnelheid te laten behalen. De boostknop, waarmee coureurs over iets meer elektrisch vermogen beschikken als ze binnen één seconde van hun collega rijden, is dan weer wel bedoeld voor het inhalen.

Straight Mode

In Zandvoort komen er dus twee van deze zones, waarbij de achtervleugel omlaag mag worden geklapt voor meer topsnelheid. Dat gebeurt aan het einde van de Arie Luyendijk-bocht en dus op het rechte stuk richting de Tarzanbocht. In sector twee ligt er vervolgens weer een zone, namelijk op het rechte stuk richting de Hans Ernst-bocht.

Gerelateerd

Zandvoort Circuit Zandvoort F1 Dutch Grand Prix Grand Prix van Zandvoort

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'

Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'

  • Gisteren 10:26
  • 7
Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

  • Gisteren 18:41
  • 11
Einde Dutch GP in zicht, maar Zandvoort heeft blijvende indruk gemaakt | GPFans Special Special

Einde Dutch GP in zicht, maar Zandvoort heeft blijvende indruk gemaakt | GPFans Special

  • Vandaag 08:46
  • 2
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix

Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix

  • 13 augustus 2026 12:10
  • 5
Weerbericht voorspelt regenbuien voor Verstappen en collega's in Zandvoort

Weerbericht voorspelt regenbuien voor Verstappen en collega's in Zandvoort

  • 12 augustus 2026 14:35
  • 1
VIDEO | Zandvoort kan in de toekomst terugkeren op F1-kalender | GPFans News Video

VIDEO | Zandvoort kan in de toekomst terugkeren op F1-kalender | GPFans News

  • 12 augustus 2026 13:29

Net binnen

20:16
Steiner ziet McLaren niet als stap omhoog voor Verstappen: 'Zijn ze echt beter dan Red Bull?'
19:06
Pirelli ontwikkelt nieuwe 'Super-Intermediate'-band voor 2027
16:51
Franco Colapinto bestolen tijdens vakantie aan Comomeer: 'Hoop dat ze er blij mee zijn'
15:46
Live
F1-debuut komt dichterbij: MadRing nog niet af | F1 Shorts
14:41
Verstappen wil constanter Red Bull zien na zomerstop: "Simpel als dat"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x