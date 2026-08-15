Circuit Zandvoort beschikt over twee zones voor Straight Mode tijdens Dutch GP
Circuit Zandvoort beschikt over twee zones voor Straight Mode tijdens Dutch GPMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft het circuit van Zandvoort bekeken en twee zones gemarkeerd waarin de zogeheten Straight Mode actief is. Dat gebeurt op het lange rechte stuk van start-finish en op het rechte stuk richting de Hans Ernst-bocht in sector twee.
Vanaf 2026 is het befaamde Drag Reduction System afgeschaft, al is er wel een soortgelijk systeem. Door de actieve aerodynamica staan de vleugels in de bochten rechtop voor de benodigde downforce, maar gaan ze omlaag op de rechte stukken voor meer topsnelheid. Het is niet bedoeld om in te halen, maar simpelweg om de luchtweerstand te verminderen en de powerunit meer topsnelheid te laten behalen. De boostknop, waarmee coureurs over iets meer elektrisch vermogen beschikken als ze binnen één seconde van hun collega rijden, is dan weer wel bedoeld voor het inhalen.
Straight Mode
In Zandvoort komen er dus twee van deze zones, waarbij de achtervleugel omlaag mag worden geklapt voor meer topsnelheid. Dat gebeurt aan het einde van de Arie Luyendijk-bocht en dus op het rechte stuk richting de Tarzanbocht. In sector twee ligt er vervolgens weer een zone, namelijk op het rechte stuk richting de Hans Ernst-bocht.
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