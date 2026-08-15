Volgens Max Verstappen heeft Oracle Red Bull Racing een duidelijke hoofdprioriteit voor de tweede seizoenshelft. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat het team snel moet uitzoeken waarom de wagen gedurende een raceweekend soms steeds minder wordt, zo vertelt hij aan Autosport.

De zoektocht naar antwoorden komt in een moeizaam jaar voor de formatie uit Milton Keynes. De overstap naar de nieuwe wagens verloopt tot nu toe allesbehalve vlekkeloos, met problemen op het gebied van betrouwbaarheid en bestuurbaarheid van de RB22. Mede daardoor heeft de Nederlander dit jaar nog geen overwinning weten te boeken en staat hij momenteel buiten de top twee van het wereldkampioenschap.

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Zwakke plekken en updates

Naast de wisselende prestaties gedurende de weekenden zijn er meer problemen zichtbaar. "We moeten eerst meer algemene performance vinden. Daarna moeten we onze problemen oplossen, waarbij we soms gedurende een weekend gewoon performance verliezen, of zelfs vanaf de start van de race tot het einde. Dus ja, dat is eigenlijk een grote prioriteit", zo benadrukt de viervoudig wereldkampioen.

Als het ideale werkvenster eenmaal is gevonden, lukt het Red Bull bovendien niet altijd om dat vast te houden. "Ik denk dat we moeten proberen wat constanter en completer te zijn, zodat we meer eenvoudige en probleemloze weekenden hebben. Daarnaast moeten we meer performance vinden. Uiteindelijk is het zo simpel als dat. Naast het vinden van meer performance moeten we er gewoon voor zorgen dat we dit soort problemen met het huidige pakket niet meer hebben", aldus Verstappen.

Waché stipt problemen aan

Ook technisch directeur Pierre Waché heeft bij het medium naar de RB22 gekeken en wijst op de beperkingen van de wagen: "Ik denk dat je bij iedere raceauto bepaalde beperkingen ziet in de manier waarop de coureurs de auto kunnen gebruiken, de belasting ervan en de eigenschappen van wat je kunt doen op het gebied van balans en het opnieuw in balans brengen van de auto. Duidelijk is dat we, zoals iedere raceauto, enkele beperkingen hebben wat betreft de stabiliteit bij het insturen van een bocht en onderstuur halverwege de bocht. We proberen die aspecten te vermijden door bepaalde mechanische middelen te gebruiken."

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