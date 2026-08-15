Het team van Aston Martin heeft op de achtergrond toch wel flink last van de oorlog in het Midden-Oosten. Business Book GP meldt dat hoofdsponsor Aramco het sponsorgeld voor 2027 voorlopig heeft bevroren en dat extra financiële injecties door de oorlog vertraging oplopen.

Aston Martin kent, los van de financiële situatie, een moeilijk 2026. Zo kon het team de deadlines van de testdagen al niet halen en laat de Honda-powerunit ook nog flink te wensen over. Adrian Newey introduceerde in Hongarije een nieuw pakket aan onderdelen, maar voor volgend jaar lijken er opnieuw flinke problemen op het team af te komen.

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'Aramco houdt hand op de knip'

Hoofdsponsor Aramco zou het sponsorgeld voor volgend jaar momenteel hebben bevroren vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Daarnaast zijn er zorgen voor volgend jaar. Zo zou het bedrijf de sponsoring voor volgend jaar verhogen en ook nog een derde sponsor aan de portefeuille van het team toevoegen, maar ook die projecten laten momenteel op zich wachten. Pas als de situatie is gekalmeerd en de rust is teruggekeerd, kan het bedrijf zich weer richten op het Formule 1-team.

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