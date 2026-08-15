Dan Ticktum heeft zojuist de eerste race van de Tokyo E-Prix op zijn naam geschreven. De Brit kwam vanaf de zesde positie en haalde de Andretti van landgenoot Jake Dennis in de allerlaatste ronde in voor de overwinning. Het kwam als een verrassing, aangezien Ticktum slechts twee keer eerder in de punten is gekomen dit seizoen en dat was met een vijfde en vierde plaats. Het is zijn tweede zege in de Formule E ooit evenals de tweede voor Cupra Kiro. Dennis is met zijn tweede plaats wel dichter bij Mitch Evans en de gecrashte Pascal Wehrlein gekomen in het kampioenschap. Nick Cassidy completeerde het podium in Japan. Morgen volgt de tweede race van de Tokyo E-Prix, het één na laatste weekend van dit Formule E-seizoen.