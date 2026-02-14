Norris haalt schouders op over Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"

Max Verstappen (28) was deze week in Bahrein heel duidelijk over de nieuwe F1-auto's voor 2026: hij vindt het helemaal niets. De Red Bull Racing-coureur leek zelfs een beetje voor te sorteren op zijn Formule 1-pensioen. Lando Norris (26) kan er niet zoveel mee: "Als hij wil stoppen, dan kan hij stoppen."

Verstappen was al niet helemaal te spreken over de vorige generatie auto's, maar zelfs die vindt hij "10x beter" dan de nieuwe 2026-generatie. Verstappen vergeleek de nieuwe auto's met de Formule E en stoort zich aan het feit dat een rijder meer bezig moet zijn met het opladen van zijn batterij dan hard rijden. Verstappen liet zelfs doorschemeren dat dit hem wel eens sneller richting de uitgang van de F1 zou kunnen bewegen. Norris, rivaal en tevens vriend van Verstappen, is een andere mening toegedaan. Hij vindt de nieuwe auto's weliswaar wennen, maar zegt te genieten van iedere minuut die hij erin mag rijden.

Norris heeft "niets te klagen" over nieuwe F1-auto's

"Het is een uitdaging, maar wel een goede, leuke uitdaging voor de ingenieurs en de coureurs. Je moet er op een andere manier mee rijden, dingen anders begrijpen en ermee omgaan, maar ik mag nog steeds auto's besturen, de wereld rondreizen en er veel plezier aan beleven. Dus ik heb niets te klagen", zo liet hij weten tegenover de pers, waaronder Motorsport.com. "Hij [de auto, red.] voelt zeker niet zo snel aan als de afgelopen jaren, en hij stuurt ook niet zo perfect. Ik weet zeker dat als [Max] binnenkwam en dit de F1-auto was waarmee hij begon te rijden, hij waarschijnlijk zou zeggen dat hij geweldig is. Vergeleken met de oudere auto's voelt hij niet zo mooi en elegant aan om te rijden, maar hij is nog steeds behoorlijk goed."

Als Verstappen wil stoppen, kan hij stoppen

Over de opmerkingen van Verstappen dat hij er mogelijk snel mee zou kunnen stoppen, zegt Norris schouderophalend: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen. De Formule 1 verandert voortdurend. Soms is het wat makkelijker om te rijden, soms wat minder."

