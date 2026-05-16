Auer at Verstappen Racing

Auer overleeft chaos en wisselende omstandigheden: "Het was heel moeilijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Winward Racing gaat op een uitstekende positie de nacht in bij de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hun Mercedes-AMG's liggen eerste en tweede, met de Verstappen Racing-wagen vlak achter die van Team Ravenol. Lucas Auer laat weten hoe zijn stint verliep.

Het is een chaotische eerste acht uur van de wedstrijd geweest. Door wisselende omstandigheden en allerlei crashes, waaronder een boel van de topteams uit de GT3-klasse, is het een kwestie geweest van overleven. Winward besloot op precies het juiste moment naar regenbanden te gaan om zo voor de Walkenhorst-Aston Martin en de BMW M3 Touring te komen. Hun voorsprong is opgeklommen naar twee minuten met nog zestien uur te gaan.

Lastig schaakspel in de regen

Dani Juncadella deed de openingsstint voor Verstappen Racing, waarna Max Verstappen en Jules Gounon ieder een dubbelstint deden. Auer mocht instappen op het moment dat het begon te regenen. Ook hij heeft een dubbelstint achter de rug, en het was een uitdagende twee uur voor de Oostenrijker. Het ging telkens van droog naar nat en van nat naar droog.

"Het was heel moeilijk", vertelt Auer tegenover GPFans. "Het eerste stint was in wisselende omstandigheden, dus besloten we de intermediate-banden in te zetten. Over het algemeen zat het qua vertrouwen wel goed en het ging niet slecht. Het was een prima dubbelstint."

Auer mag nu weer even uitrusten. Hij heeft de nummer-3-bolide overhandigd aan Juncadella.

LIVE | Verstappen Racing op P2 in de nacht: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Juncadella tevreden over openingsstint in Verstappen-AMG ondanks contact met polesitter

