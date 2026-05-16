Auer overleeft chaos en wisselende omstandigheden: "Het was heel moeilijk"
Auer overleeft chaos en wisselende omstandigheden: "Het was heel moeilijk"
Winward Racing gaat op een uitstekende positie de nacht in bij de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hun Mercedes-AMG's liggen eerste en tweede, met de Verstappen Racing-wagen vlak achter die van Team Ravenol. Lucas Auer laat weten hoe zijn stint verliep.
Het is een chaotische eerste acht uur van de wedstrijd geweest. Door wisselende omstandigheden en allerlei crashes, waaronder een boel van de topteams uit de GT3-klasse, is het een kwestie geweest van overleven. Winward besloot op precies het juiste moment naar regenbanden te gaan om zo voor de Walkenhorst-Aston Martin en de BMW M3 Touring te komen. Hun voorsprong is opgeklommen naar twee minuten met nog zestien uur te gaan.
Lastig schaakspel in de regen
Dani Juncadella deed de openingsstint voor Verstappen Racing, waarna Max Verstappen en Jules Gounon ieder een dubbelstint deden. Auer mocht instappen op het moment dat het begon te regenen. Ook hij heeft een dubbelstint achter de rug, en het was een uitdagende twee uur voor de Oostenrijker. Het ging telkens van droog naar nat en van nat naar droog.
"Het was heel moeilijk", vertelt Auer tegenover GPFans. "Het eerste stint was in wisselende omstandigheden, dus besloten we de intermediate-banden in te zetten. Over het algemeen zat het qua vertrouwen wel goed en het ging niet slecht. Het was een prima dubbelstint."
Auer mag nu weer even uitrusten. Hij heeft de nummer-3-bolide overhandigd aan Juncadella.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Verstappen Racing op P2 in de nacht: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
- 50 minuten geleden
- 13
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug
- Gisteren 09:03
- 7
Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"
- Gisteren 19:01
- 2
Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort
- 15 mei 2026 14:24
- 6
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Verstappen Racing op P2 in de nacht: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
Auer overleeft chaos en wisselende omstandigheden: "Het was heel moeilijk"
'Formule 1 overleeft vertrek Verstappen, Nederlander kan record Lauda evenaren' | GPFans Recap
Smedley noemt 'Papaya Rules' van McLaren een marketingfout
Net binnen
LIVE | Verstappen Racing op P2 in de nacht: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
- 50 minuten geleden
- 13
Auer overleeft chaos en wisselende omstandigheden: "Het was heel moeilijk"
- 2 uur geleden
'Formule 1 overleeft vertrek Verstappen, Nederlander kan record Lauda evenaren' | GPFans Recap
- 3 uur geleden
- 2
Smedley noemt 'Papaya Rules' van McLaren een marketingfout
- Gisteren 19:59
Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"
- Gisteren 19:01
- 2
Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"
- Gisteren 18:00
- 26
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
- 3 mei