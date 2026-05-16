LIVE | Verstappen van P10 naar P1 in 24h Nürburgring: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
LIVE | Verstappen van P10 naar P1 in 24h Nürburgring: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
Na een heleboel voorbereidingen en eerdere races op de Nürburgring Nordschleife, maakt Max Verstappen nu eindelijk zijn debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen deelt de nummer-3-Mercedes-AMG van het door Winward Racing gerunde Verstappen Racing met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. De wedstrijd is om 15:00 uur van start gegaan met 159 auto's, waarvan 41 in de snelste SP 9-klasse voor GT3-auto's.
UPDATE 16:00 UUR: Juncadella nam de eerste stint op zich en ging van P4 naar P3. De Spanjaard is als één van de laatsten naar binnen gekomen, wat een langere pitstop betekende voor de Verstappen Racing-auto. Door de undercuts van de andere teams zijn ze teruggevallen naar P10. Max heeft zojuist de auto overgenomen voor zijn allereerste stint met nog 23 uur te gaan.
UPDATE 18:00 UUR: Een aantal GT3-rivalen van Verstappen Racing hebben pech meegemaakt. Poleman Mirko Bortolotti (Red Bull-Lamborghini) had meteen een lekke band na een touché met Juncadella en Marco Mapelli (Schaeffler-Lamborghini) kreeg een flinke tijdstraf vanwege een valse start. De KCMG-Mercedes-AMG en de Scherer Sport PHX-Audi maakten samen een flinke crash mee halverwege de derde stint. Thierry Vermeulen had net de leidende Realize Kondo-Ferrari van Thomas Neubauer overgenomen, maar ging ook hard de muur in, toen hij een langzamere Cayman moest ontwijken.
Tijdens uren twee en drie van de race heeft Verstappen een dubbelstint gedaan. Door de bovenstaande chaos te vermijden en een regenbuitje te overleven, schoof hij een aantal plekken op. Daarna heeft hij Ayhancan Güven (Manthey-Porsche), Dennis Olsen (Haupt-Mustang) en Christian Krognes (Walkenhorst-Aston Martin) ingehaald. Verstappen is van P10 naar de leiding gereden.
De race wordt hier in het Engels uitgezonden.
Wil je de onboard van Verstappen Racing live bekijken? Dat kan hieronder.
Wil je alles nóg beter kunnen volgen? Check dan hier de live timing.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug
- Vandaag 09:03
- 7
Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"
- 18 minuten geleden
- 2
Juncadella tevreden over openingsstint in Verstappen-AMG ondanks contact met polesitter
- 2 uur geleden
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"
LIVE | Verstappen van P10 naar P1 in 24h Nürburgring: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"
Juncadella tevreden over openingsstint in Verstappen-AMG ondanks contact met polesitter
Net binnen
LIVE | Verstappen van P10 naar P1 in 24h Nürburgring: volg hier de updates, de uitzending en zijn onboard
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"
- 18 minuten geleden
- 2
Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"
- 1 uur geleden
- 26
Juncadella tevreden over openingsstint in Verstappen-AMG ondanks contact met polesitter
- 2 uur geleden
Loopbaan Hamilton voorbij volgens Piquet: "Hij is officieel afgezakt naar tweede coureur"
- 3 uur geleden
'FIA schiet worstelend Honda te hulp: miljoeneninjectie voor motorproject Aston Martin'
- Vandaag 14:01
- 4
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
- 3 mei