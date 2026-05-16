Na een heleboel voorbereidingen en eerdere races op de Nürburgring Nordschleife, maakt Max Verstappen nu eindelijk zijn debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen deelt de nummer-3-Mercedes-AMG van het door Winward Racing gerunde Verstappen Racing met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. De wedstrijd is om 15:00 uur van start gegaan met 159 auto's, waarvan 41 in de snelste SP 9-klasse voor GT3-auto's.

UPDATE 16:00 UUR: Juncadella nam de eerste stint op zich en ging van P4 naar P3. De Spanjaard is als één van de laatsten naar binnen gekomen, wat een langere pitstop betekende voor de Verstappen Racing-auto. Door de undercuts van de andere teams zijn ze teruggevallen naar P10. Max heeft zojuist de auto overgenomen voor zijn allereerste stint met nog 23 uur te gaan.

UPDATE 18:00 UUR: Een aantal GT3-rivalen van Verstappen Racing hebben pech meegemaakt. Poleman Mirko Bortolotti (Red Bull-Lamborghini) had meteen een lekke band na een touché met Juncadella en Marco Mapelli (Schaeffler-Lamborghini) kreeg een flinke tijdstraf vanwege een valse start. De KCMG-Mercedes-AMG en de Scherer Sport PHX-Audi maakten samen een flinke crash mee halverwege de derde stint. Thierry Vermeulen had net de leidende Realize Kondo-Ferrari van Thomas Neubauer overgenomen, maar ging ook hard de muur in, toen hij een langzamere Cayman moest ontwijken.

Tijdens uren twee en drie van de race heeft Verstappen een dubbelstint gedaan. Door de bovenstaande chaos te vermijden en een regenbuitje te overleven, schoof hij een aantal plekken op. Daarna heeft hij Ayhancan Güven (Manthey-Porsche), Dennis Olsen (Haupt-Mustang) en Christian Krognes (Walkenhorst-Aston Martin) ingehaald. Verstappen is van P10 naar de leiding gereden.

