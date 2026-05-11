Start of 24h Nurburgring Qualifiers

Start of 24h Nurburgring Qualifiers — Foto: © Gruppe C

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Deze week vindt de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring plaats. Max Verstappen zal natuurlijk uitkomen met zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar ze moeten het opnemen tegen nog eens veertig andere GT3-teams. GPFans legt uit hoe het evenement werkt en wanneer welke sessie begint.

Traditiegetrouw begint het raceweekend op Hemelvaartsdag, of Corpus Christi zoals de Duitsers het noemen. De eerste kwalificatiesessie duurt twee uur en vindt plaats op donderdag 14 mei tussen 13:15 en 15:15 uur. De tweede kwalificatiesessie wordt grotendeels in het donker verreden tussen 20:00 en 23:30 uur. Als coureur moet je een aantal ronden in het donker voltooien, anders mag je tijdens de race geen nachtstint doen. Vrijdag 15 mei begint om 10:15 uur met Top Qualifying 1, direct gevolgd door Top Qualifying 2. Na de derde kwalificatiesessie tussen 12:00 en 13:05 uur wordt de pole position bepaald in Top Qualifying 3 om 13:35 uur. Op zaterdagochtend 16 mei wordt nog een opwarmsessie gehouden tussen 10:00 en 11:00 uur, voordat de 24-uurswedstrijd begint om 15:00 uur.

Tijdschema

Voor de klasses uit de eerste startgroep - SP 9 (GT3), AT1, SP-X en SP-Pro - tellen de eerste en de tweede kwalificatiesessie als vrije trainingen. De grid wordt voor deze vier klasses bepaald in Top Qualifying. Auto's die meedoen aan Top Qualifying, mogen niet deelnemen aan de derde kwalificatiesessie. Hoe Top Qualifying werkt, lees je hier.

Voor alle andere klasses wordt de startopstelling wel bepaald door de drie kwalificatiesessies. Simpelweg de beste rondetijd telt en het maakt niet uit in welke kwalificatiesessie je deze rondetijd neerzet.

SessieDagTijdLengte
Eerste kwalificatieDonderdag 14 mei13:15 - 15:152 uur
Tweede kwalificatieDonderdag 14 mei20:00 - 23:303 uur en 30 minuten
Top Qualifying 1Vrijdag 15 mei10:15 - 10:4530 minuten
Top Qualifying 2Vrijdag 15 mei11:05 - 11:3530 minuten
Derde kwalificatieVrijdag 15 mei12:00 - 13:051 uur en 5 minuten
Top Qualifying 3Vrijdag 15 mei13:35 - 14:351 uur
Warm UpZaterdag 16 mei10:00 - 11:001 uur
RaceZaterdag 16 mei
Zondag 17 mei		15:00 - 15:0024 uur

