Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Deze week vindt de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring plaats. Max Verstappen zal natuurlijk uitkomen met zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar ze moeten het opnemen tegen nog eens veertig andere GT3-teams. GPFans legt uit hoe het evenement werkt en wanneer welke sessie begint.
Traditiegetrouw begint het raceweekend op Hemelvaartsdag, of Corpus Christi zoals de Duitsers het noemen. De eerste kwalificatiesessie duurt twee uur en vindt plaats op donderdag 14 mei tussen 13:15 en 15:15 uur. De tweede kwalificatiesessie wordt grotendeels in het donker verreden tussen 20:00 en 23:30 uur. Als coureur moet je een aantal ronden in het donker voltooien, anders mag je tijdens de race geen nachtstint doen. Vrijdag 15 mei begint om 10:15 uur met Top Qualifying 1, direct gevolgd door Top Qualifying 2. Na de derde kwalificatiesessie tussen 12:00 en 13:05 uur wordt de pole position bepaald in Top Qualifying 3 om 13:35 uur. Op zaterdagochtend 16 mei wordt nog een opwarmsessie gehouden tussen 10:00 en 11:00 uur, voordat de 24-uurswedstrijd begint om 15:00 uur.
Tijdschema
Voor de klasses uit de eerste startgroep - SP 9 (GT3), AT1, SP-X en SP-Pro - tellen de eerste en de tweede kwalificatiesessie als vrije trainingen. De grid wordt voor deze vier klasses bepaald in Top Qualifying. Auto's die meedoen aan Top Qualifying, mogen niet deelnemen aan de derde kwalificatiesessie. Hoe Top Qualifying werkt, lees je hier.
Voor alle andere klasses wordt de startopstelling wel bepaald door de drie kwalificatiesessies. Simpelweg de beste rondetijd telt en het maakt niet uit in welke kwalificatiesessie je deze rondetijd neerzet.
|Sessie
|Dag
|Tijd
|Lengte
|Eerste kwalificatie
|Donderdag 14 mei
|13:15 - 15:15
|2 uur
|Tweede kwalificatie
|Donderdag 14 mei
|20:00 - 23:30
|3 uur en 30 minuten
|Top Qualifying 1
|Vrijdag 15 mei
|10:15 - 10:45
|30 minuten
|Top Qualifying 2
|Vrijdag 15 mei
|11:05 - 11:35
|30 minuten
|Derde kwalificatie
|Vrijdag 15 mei
|12:00 - 13:05
|1 uur en 5 minuten
|Top Qualifying 3
|Vrijdag 15 mei
|13:35 - 14:35
|1 uur
|Warm Up
|Zaterdag 16 mei
|10:00 - 11:00
|1 uur
|Race
|Zaterdag 16 mei
Zondag 17 mei
|15:00 - 15:00
|24 uur
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge
- Gisteren 13:43
Ford-topman baalt stiekem van Mercedes-keuze Verstappen: 'Zien hem liever in een Mustang'
- Gisteren 14:49
Charoudin kijkt uit naar 'Oranje Hel': "Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste"
- 12 minuten geleden
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge
Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt
Net binnen
Charoudin kijkt uit naar 'Oranje Hel': "Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste"
- 12 minuten geleden
Liberty Media ziet F1-succes in Miami en overweegt 'stratencircuit' op MotoGP-kalender
- 52 minuten geleden
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
- 1 uur geleden
Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap
- Gisteren 21:41
Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"
- Gisteren 20:38
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
- Gisteren 19:35
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 07:00
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei