Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Deze week vindt de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring plaats. Max Verstappen zal natuurlijk uitkomen met zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar ze moeten het opnemen tegen nog eens veertig andere GT3-teams. GPFans legt uit hoe het evenement werkt en wanneer welke sessie begint.

Traditiegetrouw begint het raceweekend op Hemelvaartsdag, of Corpus Christi zoals de Duitsers het noemen. De eerste kwalificatiesessie duurt twee uur en vindt plaats op donderdag 14 mei tussen 13:15 en 15:15 uur. De tweede kwalificatiesessie wordt grotendeels in het donker verreden tussen 20:00 en 23:30 uur. Als coureur moet je een aantal ronden in het donker voltooien, anders mag je tijdens de race geen nachtstint doen. Vrijdag 15 mei begint om 10:15 uur met Top Qualifying 1, direct gevolgd door Top Qualifying 2. Na de derde kwalificatiesessie tussen 12:00 en 13:05 uur wordt de pole position bepaald in Top Qualifying 3 om 13:35 uur. Op zaterdagochtend 16 mei wordt nog een opwarmsessie gehouden tussen 10:00 en 11:00 uur, voordat de 24-uurswedstrijd begint om 15:00 uur.

Tijdschema

Voor de klasses uit de eerste startgroep - SP 9 (GT3), AT1, SP-X en SP-Pro - tellen de eerste en de tweede kwalificatiesessie als vrije trainingen. De grid wordt voor deze vier klasses bepaald in Top Qualifying. Auto's die meedoen aan Top Qualifying, mogen niet deelnemen aan de derde kwalificatiesessie. Hoe Top Qualifying werkt, lees je hier.

Voor alle andere klasses wordt de startopstelling wel bepaald door de drie kwalificatiesessies. Simpelweg de beste rondetijd telt en het maakt niet uit in welke kwalificatiesessie je deze rondetijd neerzet.

Sessie Dag Tijd Lengte Eerste kwalificatie Donderdag 14 mei 13:15 - 15:15 2 uur Tweede kwalificatie Donderdag 14 mei 20:00 - 23:30 3 uur en 30 minuten Top Qualifying 1 Vrijdag 15 mei 10:15 - 10:45 30 minuten Top Qualifying 2 Vrijdag 15 mei 11:05 - 11:35 30 minuten Derde kwalificatie Vrijdag 15 mei 12:00 - 13:05 1 uur en 5 minuten Top Qualifying 3 Vrijdag 15 mei 13:35 - 14:35 1 uur Warm Up Zaterdag 16 mei 10:00 - 11:00 1 uur Race Zaterdag 16 mei

Zondag 17 mei 15:00 - 15:00 24 uur

