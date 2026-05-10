De Formule 1 neemt voor volgend jaar afscheid van de veelbesproken fiftyfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor. De FIA wil tevens de zogeheten fuel flow verhogen, zodat er meer brandstof per tijdseenheid door de motor gepompt kan worden. Dit moet het racen beter maken, maar er hangt ook een enorm nadeel aan voor de teams.

Voor dit seizoen is de koningsklasse overgestapt op een radicaal nieuw technisch reglement, waarbij de verbrandingsmotor en de elektrische MGU-K allebei ongeveer de helft van het vermogen leveren. De FIA kondigde onlangs echter aan dat deze verdeling voor 2027 op de schop gaat om problemen met het energiemanagement op te lossen. Coureurs zijn momenteel te veel bezig met het sparen van de batterij en met super clipping, het fenomeen waarbij de verbrandingsmotor boven een bepaalde snelheid als generator voor de batterij wordt gebruikt, wat leidt tot aanzienlijke snelheidsverliezen op het rechte stuk. Het plan is om het vermogen van de verbrandingsmotor met circa 50 kW te verhogen en de fuel flow met ongeveer tien procent te laten stijgen. Echter, meer brandstof betekent logischerwijs dat de auto's een grotere tank nodig hebben voor de race.

Hergebruik van het huidige chassis lijkt uitgesloten

Een grotere brandstoftank ontwerpen en in een F1-auto zetten is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Het budgetplafond was verhoogt naar 215 miljoen dollar, vanwege de hoge ontwikkelingskosten van deze nieuwe generatie auto's. Veel teams zochten daarom naar manieren om geld te besparen. Volgens The Race overwoog de helft van de grid om het huidige chassis mee te nemen naar 2027, zodat de boel gestabiliseerd kon worden en er meer budget vrij zou komen voor verdere ontwikkelingen op andere gebieden. Een grotere brandstoftank past echter niet binnen de architectuur van de huidige bolides, waardoor dit plan onmogelijk wordt.

FIA overweegt drie mogelijke compromissen

Om het plan om de verbrandingsmotor meer pk's te geven toch door te voeren zonder de teams financieel in de problemen te brengen, liggen er momenteel drie realistische opties op tafel. De eerste mogelijkheid is het verlenen van een concessie binnen het budgetplafond. Hierbij krijgen de renstallen extra financiële ruimte om een nieuw chassis te ontwerpen, zonder dat zij de limiet overschrijden of elders hoeven te bezuinigen.

Een tweede, meer controversiële optie is om de huidige tankinhoud te behouden en in plaats daarvan de totale raceafstand met zo'n tien procent in te korten om het hogere verbruik te compenseren. Sinds 1989 is het de regel dat Grands Prix eindigen na 305 kilometer, met Monaco met een racelengte van 260 kilometer als uitzondering, maar dit kan dus teruggeschroefd worden in 2027.

De derde optie wordt gezien als de makkelijkste weg om onbedoelde gevolgen te voorkomen. Dit plan houdt in dat de fuel flow uitsluitend tijdens de kwalificatie wordt verhoogd, terwijl deze voor de race op zondag op het huidige niveau blijft. Hierdoor blijft het brandstofverbruik tijdens de Grand Prix identiek aan dit seizoen en is een grotere tank voorlopig niet nodig. Deze oplossing zorgt ervoor dat de auto's op zaterdag veel beter voluit kunnen rijden, maar als de fuel flow op de zondag hetzelfde blijft als in 2026, verandert er volgend jaar in de races dus eigenlijk niks. Wel kan het als een opstapje dienen naar de volledige implementatie van het nieuwe pakket voor het seizoen 2028.