Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard zou Max Verstappen qua persoonlijkheid veel beter bij Ferrari passen dan bij Mercedes. De Schot reageert daarmee op de aanhoudende geruchten dat de viervoudig wereldkampioen in de toekomst mogelijk de overstap naar de Duitse renstal maakt. Hoewel Verstappen een goede band heeft met het merk en in hun wagens deelneemt aan GT3-races, betwijfelt Coulthard of de nuchtere Nederlander zich thuis zou voelen in de uitgebreide bedrijfscultuur van Mercedes.

De speculaties over een overstap naar een concurrent worden gevoed door prestatieclausules in het contract van Verstappen, die hem de mogelijkheid geven om Red Bull Racing vroegtijdig te verlaten als de resultaten tegenvallen. Analist Naomi Schiff stelt in de podcast Up To Speed dat een vertrek aan het begin van dit jaar een stuk waarschijnlijker leek door de matige vorm van zijn huidige team. "Ik denk dat als het zo was gebleven zoals in het begin van het seizoen, was hij er misschien wel over na gaan denken", aldus Schiff. Inmiddels heeft Red Bull zich echter enigszins herpakt, wat de situatie verandert. "We weten dat er achter de schermen gesprekken zijn gevoerd, maar het ziet er nu een stuk rooskleuriger uit en ik weet dat Max meer dan eens heeft gezegd dat hij geen enkele behoefte heeft om te vertrekken als het goed gaat. Ik denk dus dat de druk vooral bij Red Bull ligt. Zij moeten ervoor zorgen dat ze hem een auto geven waarmee hij kan winnen", stelt de analist.

Interne strijd als kans

Bij Mercedes is de interne dynamiek momenteel bovendien flink aan het verschuiven. George Russell moest tijdens de recente Grand Prix van Miami voor de derde achtereenvolgende keer zijn meerdere erkennen in zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de race in Florida wist te winnen en daarmee de leiding in het wereldkampioenschap verstevigde. Collega-analist Will Buxton ziet in die ontluikende interne strijd bij Mercedes juist een kans voor Verstappen en trekt een parallel met de situatie bij McLaren vorig jaar. "Ik denk dat Max in zijn handen wrijft als hij terugblikt op 2025. McLaren viel toen uiteen door de interne strijd tussen twee teamgenoten. Hij had aan het einde van het seizoen nog bijna de wereldtitel kunnen pakken. Als iets soortgelijks bij Mercedes gebeurt en Red Bull blijft, net zoals in Miami het geval was, stappen voorwaarts zetten, is er dan een kans om de tegenaanval in te zetten en het kampioenschap voor hun neus weg te kapen?", vraagt Buxton zich af. Volgens hem is dat de werkelijk boeiende verhaallijn voor de rest van het kampioenschap. "Dat is voor mij meer het fascinerende verhaal", voegt hij toe.

Mocht Verstappen zijn huidige werkgever toch verlaten, dan ziet Coulthard hem liever naar de Italiaanse renstal vertrekken, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc momenteel onder contract staan. "Ik denk dat Max als coureur eigenlijk beter bij Ferrari past dan bij Mercedes. Ik ben me ervan bewust dat ze een goede relatie hebben en ik weet dat Max in een Mercedes deelneemt aan GT3-races", legt Coulthard uit. De voormalig Red Bull-coureur denkt dat de cultuur in Maranello beter aansluit bij de pure race-mentaliteit van de regerend wereldkampioen. "Maar volgens mij zou Max bij Ferrari meer zichzelf kunnen zijn, omdat je daar gewoon verschijnt, snel rijdt, een paar races wint en dan weer naar huis gaat", aldus de Schot. Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat Verstappen zich schikt naar de uitgebreide pr-verplichtingen die bij een merk als Mercedes horen, is Coulthard stellig. "Nee!", reageert hij lachend en hoofdschuddend.

Of een overstap naar een van de rivaliserende topteams daadwerkelijk realistisch is voor volgend jaar, hangt af van de resultaten in de komende maanden. Verstappen heeft een contract tot en met het einde van 2028, maar beschikt over een ontsnappingsclausule die geactiveerd kan worden als hij voor de zomerstop van volgend jaar niet aan de leiding gaat in het klassement. Voorlopig bezet de Nederlander na een moeizame seizoensstart en een tijdstraf in Miami de zevende plaats in het wereldkampioenschap.