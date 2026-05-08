Juan Pablo Montoya weigert zijn harde kritiek op Max Verstappen na de veelbesproken Grand Prix van Miami in te trekken. De Colombiaan kreeg een storm van kritiek over zich heen van boze fans, maar stelt zich daar niets van aan te trekken. In een nieuwe aflevering van zijn eigen MontoyAS-podcast gaat de oud-coureur dieper in op de situatie en de commotie die zijn woorden hebben veroorzaakt.

Tijdens de race in Florida, waar Verstappen na een hectische slotfase uiteindelijk als vijfde over de streep kwam, spinde de Red Bull Racing-coureur in de eerste bocht na een duel met Charles Leclerc. Hoewel hij zijn wagen knap uit de muur hield en een botsing voorkwam, omschreef Montoya dit moment eerder als puur geluk. De analist ging na de race zelfs zo ver dat hij pleitte voor een schorsing en extra strafpunten op de superlicentie van de Nederlander wegens alle kritiek die hij continue levert.

Artikel gaat verder onder video

"Kan me niet schelen"

In zijn eigen podcast reageert Montoya nu op de ophef die is ontstaan rondom zijn uitspraken over de voormalig wereldkampioen. "Je zegt dat mensen hard naar me uithalen vanwege mijn opmerkingen over Max", stelt de Colombiaan. "Eerlijk gezegd zie ik het niet eens, en het kan me ook niet zoveel schelen". Hij blijft erbij dat Verstappen simpelweg een fout maakte op het circuit. "Max spinde in de eerste ronde, en ja, hij redde de situatie. Als je wilt zeggen dat dat vaardigheid is, prima, laten we het vaardigheid noemen. Maar hij spinde wel, en hij maakte een fout bij het uitrijden van de pits tijdens de safetycar." Daarmee doelt Montoya op het moment waarop Verstappen de lijn bij de pituitgang overschreed, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Volgens de oud-coureur was dit een onnodige actie, juist omdat het veld op dat moment geneutraliseerd was door de wedstrijdleiding. "Het was niet eens tijdens de groene vlag, wanneer je verondersteld wordt alles te geven", vervolgt hij. "Nee, het was tijdens de safetycar. Hij had naar de lijn moeten rijden, maar hij sneed hem af; hij stuurde te vroeg in. Ik heb daar de beelden van gezien."

Onderbrekingen

Naast de kritiek op zijn uitspraken over de Red Bull-rijder, kreeg Montoya ook verwijten dat hij onbeleefd zou zijn tijdens zijn commentaarwerk omdat hij anderen regelmatig in de rede valt. Ook daar heeft hij een duidelijke verklaring voor. "Voor de Spaanstalige mensen die naar me luisteren en zeggen dat ik onbeleefd ben omdat ik mensen onderbreek: even voor de duidelijkheid, ik zit met een computer voor me en een headset met een microfoon, zodat ik de uitzending kan horen en tegelijkertijd kan praten", legt hij uit. Omdat hij niet fysiek kan aangeven dat hij iets wil zeggen, breekt hij vaak in op het moment dat hij iets opvallends op het circuit ziet gebeuren. "Ik doe het niet om onbeleefd te zijn, dat jullie het weten. Iemand zei ooit tegen me op een vliegveld: 'Je onderbreekt mensen wel heel vaak'. En ik zei: 'Maar hoe moet ik het anders doen?'". Daarmee lijkt Montoya de kritiek op zowel zijn deskundigheid als zijn manier van communiceren resoluut van de hand te wijzen.