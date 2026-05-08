Volgens McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moet het team op zijn hoede zijn voor een sterke comeback van Mercedes tijdens de naderende Grand Prix van Canada. Hoewel de Britse renstal een uitstekend raceweekend kende in Miami, verwachten de rijders dat de concurrentie in Montreal weer een serieuze uitdaging zal vormen.

Tijdens het raceweekend in Florida liet McLaren een sterke vorm zien. Op zaterdag wist Norris de sprintrace te winnen voor zijn teamgenoot Piastri, waarna het duo op zondag als tweede en derde over de streep kwam. Het was voor het eerst dit seizoen dat beide wagens van het team op het podium stonden. "Dat we in de sprint puur op snelheid een één-twee konden pakken, was voor ons best een verrassing", geeft Piastri toe. Norris benadrukt dat hij na het evenement optimistisch naar de toekomst kijkt. "Het zou behoorlijk dom zijn om niet positief vooruit te kijken na de enorme stap die we dit weekend hebben gezet", stelt de wereldkampioen. Zonder een late pitstop had Norris de hoofdrace mogelijk kunnen winnen, maar door een undercut ging de zege naar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die daarmee zijn derde overwinning op rij pakte. Norris eindigde uiteindelijk op een achterstand van slechts 3,2 seconden.

Traditioneel sterk in Miami

De goede prestaties zijn deels te danken aan een nieuw updatepakket op de wagen. "We verwachtten dat de upgrades in Miami een goede stap vooruit zouden betekenen, en dat bleek ook zo te zijn", verklaart Piastri. Toch tempert Norris de verwachtingen door te benadrukken dat het circuit op het Miami International Autodrome de auto traditioneel goed ligt. In zowel 2024 als 2025 wist McLaren daar te winnen, terwijl Mercedes er historisch gezien juist moeite had en vóór de overwinning van Antonelli slechts één eerdere podiumfinish noteerde. "In de Formule 1 is het heel makkelijk om dingen te beoordelen op basis van één race", waarschuwt de Brit.

Focus op Canada

Met de Grand Prix van Canada in het vooruitzicht waakt McLaren voor overmoed. Montreal is historisch gezien juist een locatie waar Mercedes uitstekend presteert. "We gaan naar een circuit waar Mercedes de afgelopen vijf of zes jaar waarschijnlijk het sterkst is geweest", blikt Norris vooruit. Hij stelt dan ook dat het team de voeten op de grond moet houden. "We moeten dus niet te vroeg juichen". Ondanks de trots op het team, eist de coureur blijvende scherpte. "We hebben een heel goed weekend gehad en ik ben enorm trots op het team. Maar ik wil ook dat we scherp blijven en ons blijven verbeteren, want dat blijft nodig". Met een lach voegt hij daaraan toe: "Ik ben altijd iemand die vaker naar het halflege glas kijkt".

Mercedes slaat terug

Naast de baankarakteristieken is er nog een belangrijke factor die in het voordeel van Mercedes kan uitvallen in Montreal. Piastri wijst erop dat de concurrent in Miami nog zonder grote updates aan de start verscheen, wat de krachtsverhoudingen in Canada kan veranderen. "Zij nemen ook een upgradepakket mee naar Canada, dus we moeten afwachten hoeveel dat oplevert", concludeert de Australiër waarschuwend.

