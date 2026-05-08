Tom Coronel en Kamphues botsen over foutjes Verstappen: 'Hij rook een kansje'
Volgens Viaplay-analist Tom Coronel is er geen reden om zwaar te tillen aan de zeldzame fout die Max Verstappen afgelopen zondag maakte tijdens de Grand Prix van Miami. Waar presentator Rob Kamphues het optreden van de Red Bull Racing-coureur opvallend noemt, stelt Coronel dat het slippertje simpelweg hoort bij het rijden op de absolute limiet.
Verstappen kende een bewogen race op het Miami International Autodrome, waar hij uiteindelijk als vijfde over de streep kwam. In de openingsfase spinde de Limburger in bocht twee tijdens een gevecht om de leiding, waarna hij later in de wedstrijd ook nog een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. Voor Kamphues was dat reden om kritisch te zijn. "Zo ken ik Verstappen niet", liet de presentator optekenen in het programma Faster Food.
Op de limiet rijden
Coronel kijkt echter heel anders naar de incidenten. Gevraagd naar de overtreding in de pitstraat, wijst de analist vooral naar de omstandigheden. "Ja, dat had er natuurlijk alles mee te maken dat je er plankgas uitrijdt en dan heb je het over een heel klein stukje", verdedigt hij de actie. Ook de spin in de openingsronde is volgens Coronel geen reden tot paniek. "Dat is ook het risico dat je neemt. Kijk, alles gaat maximaal bij die jongen en er kwamen ook nog auto's aan. Dat hoort erbij", aldus de analist.
Die uitleg ging er bij Kamphues niet in. De presentator noemde het onzin en bleef benadrukken dat dit soort fouten niet bij Verstappen passen. Coronel weigerde echter mee te gaan in die lezing. "Nou ja, als jij het zo wil formuleren. Ik zou zeggen: lekker op de limiet. Dat kan ook gebeuren", reageerde hij. Toen Kamphues bleef aandringen en suggereerde dat Verstappen misschien concentratie miste, kon Coronel een lach niet onderdrukken. "Rob, wat probeer je nu uit me te krijgen? Wil je nu graag van me horen dat het een hele domme actie was? Wat jij wil", counterde hij.
Uiteindelijk kwam Coronel wel met een inhoudelijke verklaring voor het rommelige optreden van de viervoudig wereldkampioen. Red Bull Racing kent een moeizame start van het seizoen en moet momenteel toezien hoe Mercedes de dienst uitmaakt. "Je ziet gewoon dat de druk erop staat en dat hij er meer voor moet doen dan normaal gesproken het geval is", verklaart Coronel. De onverwachte kansen in de race speelden volgens hem ook een rol. "Hij rook natuurlijk ook een kansje. Als je als tweede start, dan denk je ook: holy sh*t, waar komt dit vandaan? En dat is misschien wat je ziet", besluit hij.
