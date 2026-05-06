Volgens De Telegraaf zit er een duidelijke reden achter de opmerkingen van Juan Pablo Montoya over Max Verstappen van de afgelopen dagen. Erik van Haren wijst op de plotseling veranderde mening van de Colombiaan over de viervoudig kampioen en stipt oud zeer aan als mogelijke aanleiding voor de recente uitspraken over Verstappen.

Montoya heeft zich de afgelopen maanden kritisch uitgelaten over Verstappen, maar zette daar de afgelopen dagen bij de BBC nog wat extra kracht achter. Zo vond de voormalig Formule 1-coureur dat kritiek op de sport prima moet kunnen, maar dat het vergelijken van Formule 1-wagens met Mario Kart, zoals Verstappen deed, hem te ver ging. In zijn ogen moet de FIA daarvoor strafpunten uitdelen of zelfs verder gaan met schorsingen.

Artikel gaat verder onder video

Montoya ook actief bij goksites

Van Haren stelt dat de kritiek van Montoya om meerdere redenen opvallend is. Verstappen is wellicht één van de meest vocale coureurs, maar zeker niet de enige die kritisch is op het huidige reglement. Daarnaast worden ook de schnabbels van Montoya aangehaald, waarbij hij geregeld namens diverse goksites zijn uitspraken doet. “U weet wel: dezelfde partijen waarmee Johnny Herbert samenwerkte, wat hem uiteindelijk zijn baan als steward bij de FIA kostte. Ook steward Derek Warwick ging ooit in zee met een gokbedrijf en werd daarop vorig jaar geschorst”, legt Van Haren uit.

Oud zeer Montoya wordt aangestipt

De zoon van Montoya zat daarnaast kortstondig in het opleidingsprogramma van Red Bull, maar moest daar uiteindelijk vertrekken. “Wellicht zit ook daar nog wat oud zeer richting Verstappens werkgever.” Daarnaast wordt ook het moment tussen Montoya en Verstappen senior aangehaald, waarbij Jos Verstappen de Colombiaan in Brazilië uitschakelde tijdens een inhaalactie. “Montoya was woedend, maar zei jaren later dat hij er wel om kon grinniken. Van dat lachebekje lijkt op dit moment weinig meer over...”

Wel steunde Montoya Verstappen in het verleden juist toen de Nederlander een taakstraf kreeg omdat hij “fucked” zei tijdens een officiële persconferentie.

Gerelateerd