Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Canada.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen tijdens Grand Prix-weekend in Miami
Er werden verschillende straffen uitgedeeld op het Miami International Autodrome. Ferrari ging op de bon, nadat Charles Leclerc te hard had gereden in de pitstraat tijdens de vrije training. Alexander Albon kreeg een gridstraf voor de Sprint vanwege het overschrijden van de track limits. Kimi Antonelli werd tevens een straf opgelegd voor track limits. Hij kreeg in de Sprint vijf extra seconden aan zijn broek. Isack Hadjar werd gediskwalificeerd na de kwalificatie vanwege illegale floor boards. In de Grands Prix moest Valtteri Bottas een drive-through penalty incasseren voor het te hard rijden in de pits, kreeg Max Verstappen een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij pit exit, en kreeg Leclerc een tijdstraf van twintig seconden voor het herhaaldelijk afsnijden van de bochten na zijn crash in de laatste ronde.
Voor geen van deze overtredingen werden strafpunten uitgedeeld. Toch is er een verandering. Bij Liam Lawson is er één strafpunt weggenomen door de FIA, nadat hij er tijdens de lentestop al drie kwijtraakte. Deze zijn een jaar na de 2025 Grand Prix van Miami verlopen. De Racing Bulls-coureur had één strafpunt gekregen voor een botsing met Fernando Alonso.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|5
|Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025
|2
2
1
|29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|4
|Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
|2
2
|6 juli 2026
9 nov. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|3
|Spanje 2025
|3
|1 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Russell
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Oostenrijk 2025
|1
|29 juni 2026
|Buiten de baan duwen Piastri
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|10
|Monaco 2025 (VT2)
Groot-Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
4
2
1
1
|23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden, crashen onder rood
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|2
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
|Arvid Lindblad
|0
|–
|–
|–
|–
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Austin 2025
|2
|19 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|6
|Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
2
2
1
|23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
|Yuki Tsunoda
|8
|Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
2
1
2
1
|14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
