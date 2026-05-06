George Russell benadrukt dat hij absoluut niet is vergeten hoe hij een Formule 1-auto moet besturen, ondanks een moeizaam verlopen Grand Prix van Miami. De Britse coureur zag zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli afgelopen weekend opnieuw met de overwinning aan de haal gaan. Russell stelt echter dat hij nog altijd vol zelfvertrouwen zit en verwacht dat het tij vanzelf weer zal keren.

Russell begon het huidige seizoen nog als de grote favoriet voor de wereldtitel en wist de openingsrace in Australië op zijn naam te schrijven. Inmiddels kijkt hij na vier raceweekenden echter tegen een achterstand van twintig punten aan ten opzichte van zijn negentienjarige ploegmaatje. Antonelli beleeft een uiterst dominant tweede jaar in de koningsklasse en wist de afgelopen drie Grands Prix, in China, Japan en Miami, allemaal vanaf pole position te winnen. De Italiaan is daarmee de eerste coureur in de geschiedenis van de sport die zijn eerste drie pole positions direct wist om te zetten in overwinningen. Tijdens de race in Miami kwam Russell er niet aan te pas en finishte hij als vierde, op ruim 43 seconden achterstand van de racewinnaar.

Artikel gaat verder onder video

Russell prijst Antonelli

In gesprek met de Britse zender Sky Sports F1 reageert Russell op de indrukwekkende zegereeks van Antonelli. "Hij is een fantastische coureur en hij is al sinds dag één uitzonderlijk snel. Je wint als jongeling niet al die kampioenschappen [vóór F1] als je de snelheid niet hebt. Maar ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en ik heb dit ook meegemaakt. Het is niet zo dat ik ben vergeten hoe ik moet rijden", aldus de Mercedes-coureur. Russell erkent dat hij in een lastige fase zit, maar weigert in paniek te raken. "Het is gewoon een wat lastige reeks, maar we hebben pas vier races gehad. Er is nog een lange weg te gaan en we zullen de zaken de komende weken opnieuw evalueren."

Related image

Miami een eenmalige uitschieten

De focus van Russell ligt dan ook volledig op het heroveren van de hoogste trede van het podium. "De eerste drie races had ik de prestaties om dat te doen. Dit weekend had ik die prestaties absoluut niet", blikt hij terug op de race in Florida. "Ik had hier nu kunnen staan met drie heel andere resultaten uit de afgelopen drie races en dan zou dit gewoon een eenmalige uitschieter zijn geweest. Maar de dingen liepen in Japan en China uiteraard anders. Maar zo gaat dat soms in de Formule 1", besluit Russell. De eerstvolgende kans op een overwinning dient zich later deze maand aan, wanneer de Formule 1 afreist naar Montreal voor de Grand Prix van Canada.