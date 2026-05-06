Liam Lawson was afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Miami duidelijk ontevreden over een teamorder van Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander kreeg in de tweede ronde de dwingende instructie om Max Verstappen voorbij te laten, nadat de twee in een duel om positie buiten de baan waren beland. Hoewel Lawson het zichtbaar oneens was met het besluit, maakte hij vrijwel direct ruimte voor zijn 'teamgenoot'.

Het incident tussen de twee ontstond nadat Verstappen in de openingsronde was gespind en daardoor achter Lawson terechtkwam. Bij het aanremmen voor bocht elf zette de Red Bull Racing-coureur een aanval in aan de binnenkant, maar kwam daarbij niet ver genoeg langszij. Verstappen dwong Lawson vervolgens wijd, waardoor beide auto's aan de buitenkant van de bocht schoten. Lawson keerde voor Verstappen terug op de baan, wat tot frustratie leidde bij de Limburger, die zijn collega over de boardradio een "idioot" noemde.

Artikel gaat verder onder video

Lawson begrijpt niets van instructie vanaf de pitmuur

Bij het ingaan van de tweede ronde uitte Lawson zijn onbegrip over de actie. "Ik weet niet wat Max daar aan het doen was", vertelde hij via de boardradio. Zijn race-engineer Alexandre Iliopoulos reageerde in eerste instantie niet, totdat Lawson in de tweede ronde uit bocht acht accelereerde. "Liam, we moeten de positie teruggeven aan Max", klonk de duidelijke instructie vanaf de pitmuur. "We moeten de positie aan Max geven. Hij zit er 1,3 seconde achter. Achter hem zit Albon op 1,3 seconde. Doe het zo snel mogelijk." Lawson protesteerde eerst, maar hield in bij de volgende remzone. "Hij reed tegen de zijkant van mijn auto aan", verweerde de coureur zich. "Ik begrijp het niet."

FIA-richtlijnen lijken aan de kant van Lawson te staan

Kijkend naar de reglementen leek Lawson het volste recht te hebben om zijn positie te verdedigen. De inhaalrichtlijnen van de FIA schrijven voor dat een coureur die aan de binnenkant inhaalt, zijn vooras op zijn minst ter hoogte van de spiegel van de andere auto moet hebben vóór en tijdens de apex. Bovendien moet de manoeuvre op een gecontroleerde manier worden uitgevoerd en mag er geen sprake zijn van bijvoorbeeld het verlies van de achterkant van de auto. Onboardbeelden van Verstappen lieten zien dat zijn inhaalactie op beide punten tekortschoot, want hij zet en niet ver genoeg naast Lawson en hij had flink overstuur, waardoor hij niet binnen de witte lijnen bleef. Het team van Racing Bulls had daardoor in één oogopslag kunnen zien dat Lawson zijn positie op een legitieme manier had behouden.

Related image

Contrast met eerdere actie van Verstappen op Hamilton

Omdat het aan de teams zelf is om te bepalen of zij een positie vrijwillig teruggeven om een straf te voorkomen, is het opvallend dat Racing Bulls de situatie in het nadeel van de eigen coureur beoordeelde en hem zo nadrukkelijk opdroeg om aan de kant te gaan. De gang van zaken stond in schril contrast met een vergelijkbare actie van Verstappen op Lewis Hamilton tijdens de Sprint een dag eerder. Ook toen dook Verstappen in dezelfde bocht aan de binnenkant en schoten beide wagens van de baan, maar kwam de viervoudig wereldkampioen voor de Ferrari de baan op. Gianpiero Lambiase wist dat dit niet was toegestaan, maar gaf Verstappen geen dwingende order. "Ik denk dat het het beste is als je de positie teruggeeft aan Hamilton", adviseerde Lambiase slechts.

Vragen over onafhankelijkheid van zusterteam Racing Bulls

De situatie roept de vraag op of Racing Bulls de coureur onnodig heeft opgedragen om zijn plek af te staan. Hoewel een verkeerde interpretatie van de raceregels tot de mogelijkheden behoort, was de overtreding in dit geval aanzienlijk duidelijker dan bij eerdere incidenten. Het voedt de suggestie dat het tweede team van Red Bull het hoofdteam voor de zoveelste keer een helpende hand heeft geboden, iets wat McLaren-CEO Zak Brown hekelt.