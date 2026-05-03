close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025 — Foto: © IMAGO
10 reacties

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen zal na de F1 Grand Prix van Miami onderzocht worden. Hij zou een overtreding hebben begaan en de stewards willen het na de wedstrijd onder de loep nemen. Er zal dus een vraagteken hangen boven het resultaat van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd en kwam iets beter weg van zijn plek dan poleman Andrea Kimi Antonelli. De leiding pakken deed hij echter niet. De RB22 stuiterde over de kerbs in bocht twee, waardoor de Limburger een volledige 360-spin deed. Hij viel terug tot iets buiten de toptien, maar pakte vervolgens meteen een paar posities terug door middel van agressieve inhaalacties op het Williams-duo en Liam Lawson. Een safety car voor crashes van teamgenoot Isack Hadjar en Pierre Gasly gaf Verstappen de kans om naar een alternatieve strategie te gaan.

Verstappen wordt onderzocht

Hij dook als enige de pitstraat in om de mediums te verruilen voor de harde compound, maar bij pit exit is Verstappen mogelijk over de witte lijn gegaan. Deze lijn scheidt de pit exit van de baan in de tweede bocht. Dit is een overtreding van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques. Gek genoeg wordt het pas na de race onderzocht en, als er een straf komt, zal Verstappen deze dus niet gedurende de race kunnen incasseren.

Op welke positie Verstappen dan ook over de finish komt - op het moment van schrijven in ronde 30 van 57 ligt hij derde -, het is dus afwachten of hij daar in de uitslag blijft staan.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Miami Miami International Autodrome stewards

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

  • 1 uur geleden
  • 4
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

  • Vandaag 07:10
  • 13
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje

Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje

  • 6 minuten geleden
Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

  • 2 uur geleden
  • 2
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

  • Vandaag 13:32
  • 10
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

  • Gisteren 21:20
  • 9

Miami Grand Prix 2026

21:06
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
20:52
Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'
19:58
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in
19:39
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Net binnen

21:06
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
20:52
Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'
20:48
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"
20:42
Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start
19:39
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee" Kimi Antonelli

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

25 minuten geleden 1
LIVE: F1 Grand Prix van Miami: Verstappen terug in de kop van het veld Live

LIVE: F1 Grand Prix van Miami: Verstappen terug in de kop van het veld

3 uur geleden 3
De definitieve startopstelling voor de F1-race van Miami na diskwalificatie Red Bull Racing Startopstelling GP Miami

De definitieve startopstelling voor de F1-race van Miami na diskwalificatie Red Bull Racing

3 uur geleden 5
Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk" LANDO NORRIS

Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk"

Vandaag 17:09
Ontdek het op Google Play
x