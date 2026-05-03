Max Verstappen zal na de F1 Grand Prix van Miami onderzocht worden. Hij zou een overtreding hebben begaan en de stewards willen het na de wedstrijd onder de loep nemen. Er zal dus een vraagteken hangen boven het resultaat van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd en kwam iets beter weg van zijn plek dan poleman Andrea Kimi Antonelli. De leiding pakken deed hij echter niet. De RB22 stuiterde over de kerbs in bocht twee, waardoor de Limburger een volledige 360-spin deed. Hij viel terug tot iets buiten de toptien, maar pakte vervolgens meteen een paar posities terug door middel van agressieve inhaalacties op het Williams-duo en Liam Lawson. Een safety car voor crashes van teamgenoot Isack Hadjar en Pierre Gasly gaf Verstappen de kans om naar een alternatieve strategie te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wordt onderzocht

Hij dook als enige de pitstraat in om de mediums te verruilen voor de harde compound, maar bij pit exit is Verstappen mogelijk over de witte lijn gegaan. Deze lijn scheidt de pit exit van de baan in de tweede bocht. Dit is een overtreding van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques. Gek genoeg wordt het pas na de race onderzocht en, als er een straf komt, zal Verstappen deze dus niet gedurende de race kunnen incasseren.

Op welke positie Verstappen dan ook over de finish komt - op het moment van schrijven in ronde 30 van 57 ligt hij derde -, het is dus afwachten of hij daar in de uitslag blijft staan.

Gerelateerd