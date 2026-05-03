Verstappen spins in Miami

Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

Verstappen spins in Miami — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen mocht de F1 Grand Prix van Miami aanvangen vanaf de voorste startrij naast poleman Andrea Kimi Antonelli. Hij leek eventjes de leiding te pakken, maar in plaats daarvan ging hij in de rondte. De Red Bull Racing-coureur moet zich nu zien te herstellen na zijn spin.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd op het Miami International Autodrome. Eindelijk kwam hij goed weg van zijn plek. De Limburger verschalkte Antonelli richting de eerste bocht. Hij remde misschien iets te laat wat Charles Leclerc de kans gaf om buitenlangs hem te gaan in de tweede bocht. Daar verloor Verstappen plotseling de controle over de kerbs. Hij deed een volledige 360 voor het gehele veld.

Gevechten om de leiding

Leclerc profiteerde van de mindere lancering van Antonelli en de spin van Verstappen door de leiding te pakken in de openingsfase in Florida. De Monegask vecht op het moment van schrijven, in ronde 6 van 57, om de leiding met Lando Norris en Antonelli. George Russell volgt op de vierde stek voor Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Franco Colapinto. Verstappen viel door de spin terug tot net buiten de top tien, maar met een paar agressieve inhaalacties op de Williams-coureurs, Liam Lawson en Franco Colapinto ligt hij nu op P7.

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje

Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

21:06
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
20:52
Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'
19:58
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in
19:39
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

