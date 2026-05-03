Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

Max Verstappen mocht de F1 Grand Prix van Miami aanvangen vanaf de voorste startrij naast poleman Andrea Kimi Antonelli. Hij leek eventjes de leiding te pakken, maar in plaats daarvan ging hij in de rondte. De Red Bull Racing-coureur moet zich nu zien te herstellen na zijn spin.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd op het Miami International Autodrome. Eindelijk kwam hij goed weg van zijn plek. De Limburger verschalkte Antonelli richting de eerste bocht. Hij remde misschien iets te laat wat Charles Leclerc de kans gaf om buitenlangs hem te gaan in de tweede bocht. Daar verloor Verstappen plotseling de controle over de kerbs. Hij deed een volledige 360 voor het gehele veld.

Gevechten om de leiding

Leclerc profiteerde van de mindere lancering van Antonelli en de spin van Verstappen door de leiding te pakken in de openingsfase in Florida. De Monegask vecht op het moment van schrijven, in ronde 6 van 57, om de leiding met Lando Norris en Antonelli. George Russell volgt op de vierde stek voor Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Franco Colapinto. Verstappen viel door de spin terug tot net buiten de top tien, maar met een paar agressieve inhaalacties op de Williams-coureurs, Liam Lawson en Franco Colapinto ligt hij nu op P7.

