Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Carlos Sainz is woedend op Max Verstappen na een inhaalactie in de F1 Grand Prix van Miami. De Red Bull Racing-coureur probeerde zich zo snel mogelijk te herstellen na een spin, maar dat ging ten koste van de Madrileen. Hij liet dan ook een duidelijke boodschap achter voor Verstappen op de boardradio.

Verstappen kwam beter weg van zijn plek dan poleman Andrea Kimi Antonelli. Hij leek de leiding te pakken, maar spinde in de tweede bocht. De RB22 stuiterde over de kerbs, waardoor de achterkant de voorkant probeerde in te halen. Terwijl Charles Leclerc de leiding pakte - die hij inmiddels heeft verloren aan Lando Norris en Antonelli -, viel Verstappen terug tot buiten de toptien. Hij wilde zo snel mogelijk weer posities goedmaken en dat deed hij door middel van een paar agressieve inhaalacties.

Boardradio van Sainz

De Limburger dook aan de binnenkant van de Williams-coureurs bij bocht 17 om terug in de toptien te komen. Sainz moest daardoor een wijde lijn nemen en daar was hij, op zijn zachtst gezegd, niet bepaald blij mee. "Hij duwde me van de baan! Hij denkt dat hij kan doen wat hij maar wil, puur omdat hij nu in het middenveld racet", klonk het over de boardradio.

Verstappen zal zijn schouders ophalen na die opmerking van Sainz. Hij maakte als enige een pitstop tijdens een safety car voor de crashes van Isack Hadjar en Pierre Gasly en is momenteel bezig met een opmars.

