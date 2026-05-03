Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk"
Regerend wereldkampioen Lando Norris stelt dat McLaren, ondanks een vierde startplek voor de Grand Prix van Miami, nog steeds goed heeft gepresteerd. De Brit pakte gisteren op overtuigende wijze de overwinning in de sprintrace, maar zag de concurrentie tijdens de reguliere kwalificatie langszij komen. Volgens de coureur is er echter geen reden tot paniek en deden de andere teams simpelweg wat er van hen verwacht werd. Dat liet hij na afloop weten tegenover de aanwezige media.
Hoewel Norris dit seizoen een moeizame start kent en momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet, wist hij de sprintrace vanaf poleposition te domineren. De McLaren-coureur hield Oscar Piastri en Charles Leclerc achter zich en scoorde daarmee acht belangrijke punten. Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace moest hij echter toezien hoe Kimi Antonelli, Max Verstappen en Leclerc sneller waren. "Helemaal niet. Ik vind dat we het nog steeds goed hebben gedaan. Ik denk dat de anderen het gisteren gewoon heel slecht deden en vandaag gewoon deden wat ze zouden moeten doen, eerlijk gezegd", reageert Norris op de vraag of hij teleurgesteld is. "Dus ja, niet echt veel te klagen", voegt hij daaraan toe.
Norris benadrukt dat het team trots mag zijn op de eerdere resultaten in het weekend. "Vanmorgen was het natuurlijk briljant. Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe goed we het gisteren hebben gedaan in vergelijking met de anderen. We waren echt sneller en daarom was ik heel, heel blij met de prestaties van gisteren en vanochtend, dat we alles hebben gemaximaliseerd", stelt de regerend kampioen. Dat concurrenten als Mercedes en Red Bull Racing het tempo inmiddels hebben gevonden, komt voor hem niet als een verrassing. "Mercedes was in elke bocht vrijwel net zo snel of sneller dan wij. Zij hadden gewoon wat problemen", analyseert hij. "Max en de Red Bulls waren duidelijk ook erg sterk. We zijn niet verrast. Ik ben niet verrast",.
De terugval in de kwalificatie wijt Norris deels aan de veranderende omstandigheden op het circuit in Florida. "Het was zeker geen even strakke run van ons en ik begrijp niet helemaal waarom, maar ik denk dat de temperatuur op dit moment van de dag iets hoger is en de wind iets anders staat", legt hij uit. Daarnaast speelde de baanevolutie een rol. "Tegelijkertijd is het asfalt veel meer gladgereden door alle categorieën en de Porsches en zo. Bepaalde lijnen die ik gisteren kon rijden, lukten vandaag niet in dezelfde mate. Kleine dingen, ik denk dat het veel kleine dingen zijn",. Volgens de coureur is de achterstand overbrugbaar. "Het is niet alsof we mijlenver achterliggen. Ik denk dat de anderen meer verbeterden, en dan zie je dat verschil",.
