De FIA heeft strenge veiligheidsprotocollen gepubliceerd voor een mogelijke blikseminslag tijdens de Grand Prix van Miami. Vanwege het verwachte noodweer gaat de race vandaag drie uur eerder van start. De wedstrijdleiding houdt er serieus rekening mee dat coureurs en teamleden moeten schuilen voor zware onweersbuien rondom het circuit.

Boven het Miami International Autodrome hangt een onstuimig weerbeeld, waarbij de kans op neerslag en bliksem later in de middag oploopt tot boven de tachtig procent. Om de meest intense stormcellen te ontwijken, is de starttijd vervroegd naar 13:00 uur lokale tijd, wat betekent dat de lichten voor de Nederlandse fans om 19:00 uur op groen gaan. WK-leider Kimi Antonelli vangt de race aan vanaf pole position, met Max Verstappen naast hem op de eerste startrij. Mocht het noodweer daadwerkelijk losbarsten, dan treedt er direct een speciaal protocol in werking.

Strenge regels voor teams op de grid

Het officiële document omschrijft precies wat er moet gebeuren als de bliksem inslaat terwijl de auto's op de startopstelling staan. "In overeenstemming met de lokale openbare veiligheidsnormen is er een mogelijkheid dat de competitie kan worden opgeschort vanwege het risico op blikseminslag op of rond het circuit, om al het personeel in staat te stellen te schuilen op een relevante locatie", aldus de FIA. Teams krijgen via het officiële berichtensysteem de opdracht om hun auto's terug te duwen naar de pitboxen, waarbij alle garagedeuren open moeten blijven en het personeel de pitmuur moet verlaten. "Wanneer alle auto's zijn teruggekeerd naar de grid, of naar het einde van de pitstraat, begint de startprocedure opnieuw bij het tienminutensignaal", zo valt er te lezen.

Rode vlag en verplichte pitstop tijdens de race

Als het onweer tijdens de race losbarst, volgt er een code rood. Dit is mede ingegeven door de Amerikaanse wetgeving, die een onmiddellijke stopzetting eist bij bliksem binnen een straal van acht mijl, en het feit dat de medische helikopter onder deze omstandigheden niet mag opstijgen. De autosportbond stelt in het document dat de race in dat geval wordt opgeschort en alle auto's in de zogeheten fast lane van de pitstraat moeten stoppen. Daarna moeten de wagens de garages in worden geduwd. Tijdens een dergelijke schorsing gelden er strikte beperkingen voor de werkzaamheden die monteurs aan de auto's mogen uitvoeren. De stewards benadrukken dat eventuele aanpassingen de hervatting van de race niet in de weg mogen staan. Zodra de wedstrijdleiding oordeelt dat de storm is gaan liggen, wordt de nieuwe startvolgorde minimaal twintig minuten voor de verwachte herstart gepubliceerd. "In alle gevallen zal er ten minste tien minuten waarschuwing worden gegeven", besluit het protocol.