Viaplay, social

Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

Viaplay, social
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Viaplay heeft dit weekend de woede van veel Nederlandse Formule 1-fans gewekt door aanhoudende technische problemen tijdens het raceweekend in Miami. Op de zaterdag van de Grand Prix kampte het platform op grote schaal met haperende streams en inlogfouten, waardoor abonnees belangrijke actie op de baan moesten missen. Voor veel kijkers viel de ontknoping van de kwalificatie, waarin Max Verstappen nipt naast de poleposition greep, hierdoor volledig in het water.

De stroom aan klachten kwam op zaterdag 2 mei 2026 in twee duidelijke golven op gang. Rond de start van de sprintrace om 17:00 uur regende het al meldingen op storingssites zoals Allestoringen.nl over traag ladende beelden en wegvallende verbindingen. Hoewel de situatie daarna kortstondig leek te stabiliseren, ontstond er rond 22:00 uur een nieuwe, grotere piek aan klachten toen de kwalificatie voor de hoofdrace begon. Fans uitten op sociale media massaal hun onvrede over de inconsistente beeldkwaliteit en het voortdurende bufferen via zowel de app als de webbrowser. 

Kijkers missen spannende strijd

Vanwege de haperende verbindingen kregen veel abonnees weinig mee van de spannende strijd in de voorhoede van het veld. Uiteindelijk was het de jonge Italiaan Kimi Antonelli die namens Mercedes de snelste tijd noteerde met een 1:27.798. Verstappen kwam net tekort om hem van de eerste plaats te verdrijven en zal de hoofdrace op zondag 3 mei vanaf de tweede positie aanvangen. Voor een hoop fans was daar op zaterdag echter weinig van te zien en zij zoeken op X een manier om de onvrede te laten merken. 

