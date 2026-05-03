Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
Viaplay heeft dit weekend de woede van veel Nederlandse Formule 1-fans gewekt door aanhoudende technische problemen tijdens het raceweekend in Miami. Op de zaterdag van de Grand Prix kampte het platform op grote schaal met haperende streams en inlogfouten, waardoor abonnees belangrijke actie op de baan moesten missen. Voor veel kijkers viel de ontknoping van de kwalificatie, waarin Max Verstappen nipt naast de poleposition greep, hierdoor volledig in het water.
De stroom aan klachten kwam op zaterdag 2 mei 2026 in twee duidelijke golven op gang. Rond de start van de sprintrace om 17:00 uur regende het al meldingen op storingssites zoals Allestoringen.nl over traag ladende beelden en wegvallende verbindingen. Hoewel de situatie daarna kortstondig leek te stabiliseren, ontstond er rond 22:00 uur een nieuwe, grotere piek aan klachten toen de kwalificatie voor de hoofdrace begon. Fans uitten op sociale media massaal hun onvrede over de inconsistente beeldkwaliteit en het voortdurende bufferen via zowel de app als de webbrowser.
Kijkers missen spannende strijd
Vanwege de haperende verbindingen kregen veel abonnees weinig mee van de spannende strijd in de voorhoede van het veld. Uiteindelijk was het de jonge Italiaan Kimi Antonelli die namens Mercedes de snelste tijd noteerde met een 1:27.798. Verstappen kwam net tekort om hem van de eerste plaats te verdrijven en zal de hoofdrace op zondag 3 mei vanaf de tweede positie aanvangen. Voor een hoop fans was daar op zaterdag echter weinig van te zien en zij zoeken op X een manier om de onvrede te laten merken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
Net binnen
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding
- 24 minuten geleden
Verstappen zag P2 totaal niet aankomen: "Ik dacht dat ik dit niet zou zien dit seizoen"
- 47 minuten geleden
Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"
- 1 uur geleden
- 2
VIDEO: F1 past starttijd GP van Miami aan, diskwalificatie dreigt voor Hadjar | GPFans Raceday
- 1 uur geleden
Verstappen ziet nog een probleem in de Red Bull: "Ik verwacht er niet veel van"
- 2 uur geleden
- 2
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
- 3 uur geleden
- 9
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april