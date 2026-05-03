De start voor de Grand Prix van Miami wordt flink naar voren geschoven. Dit heeft te maken met de huidige weersverwachtingen. Eerst was de bedoeling dat de race om 22:00 Nederlandse tijd van start zou gaan, maar dat is nu 19:00 uur in de avond geworden. Dan is er waarschijnlijk slecht nieuws voor Isack Hadjar. De Red Bull Racing-coureur dreigt door de stewards gediskwalificeerd te worden vanwege een overtreding van het technisch reglement.

Gerelateerd