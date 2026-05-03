close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Verstappen zag P2 totaal niet aankomen: "Ik dacht dat ik dit niet zou zien dit seizoen"

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO

Verstappen zag P2 totaal niet aankomen: "Ik dacht dat ik dit niet zou zien dit seizoen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen ziet zijn kwalificatie op de eerste startrij voor de Grand Prix van Miami een enorme verrassing. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij na de eerdere sessies dit raceweekend absoluut niet had gerekend op een dergelijke uitgangspositie. 

Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten in gesprek met Viaplay. Hoewel Verstappen tijdens de eerdere sprintrace in Florida nog genoegen moest nemen met een vijfde plaats en de afgelopen tijd klaagde over moeizame starts, wist hij tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace de tweede tijd te noteren. Daarmee hoeft hij op het Miami International Autodrome alleen Mercedes-coureur Kimi Antonelli voor zich te dulden, die nipt de poleposition veroverde. De onverwachte ommekeer volgt op de introductie van een omvangrijk updatepakket voor de RB22.

Verwachtingen overtroffen

Gevraagd of hij vooraf had verwacht dat een startplek op de eerste rij überhaupt mogelijk was, reageert Verstappen stellig. "Nee, totaal niet. Ik dacht, als je naar gisteren kijkt, had je eigenlijk op P7 moeten staan als iedereen zijn ronde aan elkaar knoopt", aldus de Red Bull-rijder. Toch viel tijdens de beslissende sessie alles op zijn plek voor de Nederlander. "Maar vandaag hebben we hem ook goed aan elkaar geknoopt. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat ga ik dit seizoen niet zien, maar ongelooflijk", blikt hij terug op zijn prestatie.

Familie erbij

De opvallende prestatie in Miami valt samen met bijzonder bezoek in de paddock. Tijdens het raceweekend wordt Verstappen namelijk gesteund door zijn moeder Sophie Kumpen, zijn zusje Victoria en zijn neefjes, die samen vanaf de tribune toekijken. Wanneer de Viaplay-verslaggever gekscherend opmerkt dat het behaalde resultaat volledig te danken is aan de aanwezigheid van zijn familie, kan de coureur dat wel waarderen. "Het is altijd heel fijn om familie er natuurlijk ook bij te hebben", besluit Verstappen met een glimlach.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

  • 3 uur geleden
  • 3
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

  • Gisteren 21:20
  • 9
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

  • Vandaag 07:10
  • 13
Mekies is ervan overtuigd dat Verstappen ook in 2027 voor Red Bull rijdt

Mekies is ervan overtuigd dat Verstappen ook in 2027 voor Red Bull rijdt

  • Gisteren 08:22
  • 6
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

  • 1 mei 2026 12:05
  • 8
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

  • 24 minuten geleden

Net binnen

13:32
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding
12:30
Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"
12:06
Video
VIDEO: F1 past starttijd GP van Miami aan, diskwalificatie dreigt voor Hadjar | GPFans Raceday
11:25
Verstappen ziet nog een probleem in de Red Bull: "Ik verwacht er niet veel van"
10:47
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer? Starttijd

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Vandaag 09:00 3
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami Isack Hadjar

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Vandaag 07:10 13
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema Starttijd op zondag

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Vandaag 06:51 1
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons" Kimi Antonelli

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Gisteren 23:17
Ontdek het op Google Play
x