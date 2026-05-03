Max Verstappen ziet zijn kwalificatie op de eerste startrij voor de Grand Prix van Miami een enorme verrassing. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij na de eerdere sessies dit raceweekend absoluut niet had gerekend op een dergelijke uitgangspositie.

Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten in gesprek met Viaplay. Hoewel Verstappen tijdens de eerdere sprintrace in Florida nog genoegen moest nemen met een vijfde plaats en de afgelopen tijd klaagde over moeizame starts, wist hij tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace de tweede tijd te noteren. Daarmee hoeft hij op het Miami International Autodrome alleen Mercedes-coureur Kimi Antonelli voor zich te dulden, die nipt de poleposition veroverde. De onverwachte ommekeer volgt op de introductie van een omvangrijk updatepakket voor de RB22.

Verwachtingen overtroffen

Gevraagd of hij vooraf had verwacht dat een startplek op de eerste rij überhaupt mogelijk was, reageert Verstappen stellig. "Nee, totaal niet. Ik dacht, als je naar gisteren kijkt, had je eigenlijk op P7 moeten staan als iedereen zijn ronde aan elkaar knoopt", aldus de Red Bull-rijder. Toch viel tijdens de beslissende sessie alles op zijn plek voor de Nederlander. "Maar vandaag hebben we hem ook goed aan elkaar geknoopt. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat ga ik dit seizoen niet zien, maar ongelooflijk", blikt hij terug op zijn prestatie.

Familie erbij

De opvallende prestatie in Miami valt samen met bijzonder bezoek in de paddock. Tijdens het raceweekend wordt Verstappen namelijk gesteund door zijn moeder Sophie Kumpen, zijn zusje Victoria en zijn neefjes, die samen vanaf de tribune toekijken. Wanneer de Viaplay-verslaggever gekscherend opmerkt dat het behaalde resultaat volledig te danken is aan de aanwezigheid van zijn familie, kan de coureur dat wel waarderen. "Het is altijd heel fijn om familie er natuurlijk ook bij te hebben", besluit Verstappen met een glimlach.

