Laurent Mekies is ervan overtuigd: er bestaat geen enkele twijfel over de toekomst van Max Verstappen. De Fransman, die sinds vorig jaar aan het roer staat bij de formatie uit Milton Keynes, benadrukt dat het team hard werkt aan verbeteringen en dat de samenwerking met de inmiddels viervoudig wereldkampioen uitstekend verloopt. Hij is er zelfs zo van overtuigd dat de Nederlander blijft, dat hij bereid is om er een weddenschap op af te sluiten.

De uitspraken van de teambaas volgen op een periode van aanhoudende speculatie over de contractstatus van Verstappen voor het seizoen 2027. Hoewel de Limburger officieel tot en met eind 2028 vastligt bij Red Bull Racing, bevat zijn overeenkomst een specifieke prestatieclausule. Omdat Red Bull in 2026 een moeizame start kent onder de nieuwe technische reglementen en Verstappen op 2 mei 2026 de negende plaats in het kampioenschap bezet, zou hij het team eind dit jaar transfervrij kunnen verlaten als hij tijdens de naderende zomerstop niet in de top twee van de rangschikking staat.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen in progressie

Ondanks de teleurstellende resultaten in de eerste races van dit Formule 1-seizoen, benadrukt Mekies bij De Telegraaf dat de renstal de situatie onder controle probeert te krijgen. "We kennen het spel, Red Bull en ook Max hebben eerder in deze situatie gezeten", aldus de teambaas, die Christian Horner opvolgde na diens vertrek bij het team. "We moeten bewijzen dat we progressie kunnen boeken. Dan heb ik het niet alleen over de komende races, maar óók richting de jaren die hierna volgen. De grootste positieve verrassing die ik hier heb gezien, sinds ik ben aangetreden, is de manier waarop Max geïntegreerd is."

Rust bewaren bij vertrek personeel

Naast de sportieve uitdagingen met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron heeft het team onlangs ook te maken gehad met aanzienlijke wijzigingen in het technische personeelsbestand. Zo vertrok topontwerper Adrian Newey en maakte onlangs ook de vertrouwde race-engineer Gianpiero Lambiase de overstap naar een directe concurrent. Mekies prijst echter de veerkracht van de overgebleven medewerkers binnen de organisatie. "En ook hoe dicht het team bij elkaar blijft op moeilijke momenten, zoals de chassis-kant nu ook geweldig samenwerkt met de motorenafdeling. Ik zie het heilige vuur bij iedereen in de ogen", verklaart de CEO van het team. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de vermeende leegloop bij de kampioensformatie. "Nogmaals: we moeten er niet krampachtig over doen als er toch een keer iemand vertrekt bij Red Bull. Van ieder afzonderlijk geval zullen we leren en kijken hoe we daar een vervolg aan geven: door iemand intern te laten doorgroeien of door versterking te zoeken van buitenaf".

Weddenschap

Verstappen uitte eerder dit seizoen zijn onvrede over de nieuwe reglementen en werd zelfs nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, dat momenteel het kampioenschap bij de constructeurs aanvoert. Toch is Mekies er heilig van overtuigd dat de Nederlander de Oostenrijkse renstal trouw blijft, ondanks de lokroep van andere topteams. Gevraagd of hij durft te wedden op een langer verblijf van zijn stercoureur, toont de teambaas zich uiterst stellig. "Zeker, die weddenschap ga ik aan. Ik zet er een goede fles wijn op dat Max gewoon voor ons actief is in de Formule 1, in 2027".