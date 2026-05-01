Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de Sprint op het Miami International Autodrome. Hij was namelijk het snelst in de kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de verkorte Formule 1-race van zaterdag. De McLaren-coureur klokte een tijd van 1:27.869 en zat daarmee 0.222 seconden onder Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam op de vijfde plaats terecht, maar op minder dan zes tienden afstand van de snelste tijd, is het een kleine stap in de goede richting voor Red Bull Racing.

De sprintkwalificatie werd, zoals altijd, opgedeeld in drie verschillende sessies: SQ1 van 12 minuten, SQ2 van 10 minuten en SQ3 van 8 minuten. Na de eerste en tweede delen vielen steeds zes coureurs af en de top tien mocht strijden om de pole position voor de Sprint in Florida. Het was met 30°C heet in Miami Gardens, en de strijd op de baan was tevens verhit. Het was constant zoeken naar gaatjes in het verkeer en verbeteringen in de tijden. Lance Stroll ging wijd bij de laatste bocht en stond een minuut lang stil, waardoor een boel van de eerste runs verpest werden. Charles Leclerc, met een 1:29.290, en Andrea Kimi Antonelli, met een 1:29.312, hadden er geen last van.

Opnieuw horror-kwalificatie voor Aston Martin

De echte verbeteringen in SQ1 kwamen in de laatste twee minuten. Lando Norris dook een halve seconde onder Leclerc met een 1:28.723 en Oscar Piastri maakte er een één-twee van voor McLaren. Leclerc wurmde zich vervolgens tussen de papajabolides op slechts één honderdste afstand van Norris. Verstappen had geen behoefte aan een tweede run, kwam vroeg naar binnen en eindigde de sessie als zevende achter Lewis Hamilton, Antonelli en George Russell.

Zoals verwacht gingen de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas evenals de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll niet door. De laatstgenoemde zette überhaupt geen tijd neer, terwijl Alonso tien seconden tekort kwam op degenen die doorgingen naar SQ2. Esteban Ocon viel ook af samen met Liam Lawson, die op het laatste moment richting P17 werd geduwd door Alexander Albon.

Alpine door naar SQ3 samen met de topteams

Mercedes dook in SQ2 voor het eerst dit weekend in de 1:28. Russell zette namelijk een 1:28.903 neer om de sessie te openen. Verstappen zat op slechts twee tienden achterstand met Antonelli daar nog eens anderhalf tiende achter. De Ferrari's en McLarens hadden echter op dat moment nog geen tijd staan. Leclerc ging bijna een halve seconde sneller met een 1:28.470 en Piastri kwam op drie honderdsten goed mee met de Monegask. Hamilton lag derde halverwege SQ2, terwijl Norris door een foutje in bocht 14 genoegen moest nemen met P7.

Leclerc verbeterde nog met een 1:28.333 in de slotfase van SQ2, maar verder veranderde de top zeven niet. Franco Colapinto werd netjes achtste en ging samen met Isack Hadjar en Pierre Gasly door naar SQ3. Gabriel Bortoleto viel door een foutje in de laatste sector af en heeft zich als elfde gekwalificeerd voor de Sprint voor Audi-ploegmaat Nico Hülkenberg. Ollie Bearman klokte de dertiende tijd voor Alexander Albon, Carlos Sainz en Arvid Lindblad. Waar Red Bull juist een beetje vooruitgang laat zien, is het tegenslag bij zusterteam Racing Bulls.

Norris verslaat Antonelli voor pole position

SQ1 en SQ2 moesten verreden worden op de mediums, maar in SQ3 kwamen de softs tevoorschijn. Iedereen besloot slechts één run te doen, en dus kwamen de tien coureurs pas met nog drie à vier minuten te gaan naar buiten. Russell leidde het veld de pitstraat uit voor Hamilton, Norris en de rest.

Norris wist als enige in de 1:27 te duiken. Met een 1:27.869 verdiende hij de pole position voor de Sprint in Miami. Antonelli kwam twee tienden tekort op de regerend wereldkampioen. Piastri en Leclerc zullen de tweede startrij delen morgen na het pakken van P3 en P4, respectievelijk. Verstappen completeert de top vijf en kwalificeerde zich dus voor Russell. Hamilton werd teleurstellend zevende voor Colapinto, Hadjar en Gasly.

