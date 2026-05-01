Na vijf weken zonder Formule 1 zijn de elf teams en tweeëntwintig coureurs teruggekeerd in de paddock voor de Grand Prix van Miami. Er zijn een boel deelnemers die een nieuwe motor inzetten, waaronder Mercedes, McLaren en Ferrari. Max Verstappen en Red Bull Racing hebben vooral de focus gelegd op de nieuwe upgrades voor de aerodynamica en het chassis, en gebruiken geen nieuwe Ford-onderdelen voor de DM01-krachtbron.

Meer dan de helft van de grid doet op het Miami International Autodrome mee met een kersverse verbrandingsmotor, turbo en uitlaatsysteem, evenals nieuwe PU-ANC (power unit-hulponderdelen). Het gaat om Andrea Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes, Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari, Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren, Franco Colapinto en Pierre Gasly van Alpine, Alexander Albon en Carlos Sainz van Williams, en Fernando Alonso en Lance Stroll van Aston Martin. In het geval van het uitlaatsysteem staat er nog een dertiende coureur op het lijstje, namelijk Ollie Bearman van Haas.

Artikel gaat verder onder video

Bortoleto, Hülkenberg en Stroll dicht bij gridstraf

Ferrari gaat nog een stapje verder door bij Leclerc en Hamilton ook de MGU-K en de zogeheten control electronics te vervangen. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg krijgen van Audi tevens een nieuwe MGU-K. Bearman en Stroll zullen het sprintweekend in Florida mogen doen met een nieuwe batterij of energy store, zoals de FIA het officieel noemt. Beide mannen krijgen ook nieuwe control electronics, net als Bearmans teamgenoot Esteban Ocon.

Dit is pas de vierde ronde van het seizoen, dus de meeste deelnemers komen nog niet dicht bij een gridstraf. Uitzonderingen zijn het Audi-duo en Stroll. Bortoleto en Hülkenberg zijn aan hun derde MGU-K van de toegestane drie begonnen. Datzelfde geldt voor Stroll, maar dan bij de batterij en de control electronics. Zij hebben dus voor bovenstaande onderdelen de limiet bereikt, voordat er gridstraffen uitgedeeld gaan worden.

