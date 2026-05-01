Norris during FP1 in Miami

Mercedes, Ferrari, McLaren en meer voeren motorwissels uit: limiet bereikt in Miami

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Na vijf weken zonder Formule 1 zijn de elf teams en tweeëntwintig coureurs teruggekeerd in de paddock voor de Grand Prix van Miami. Er zijn een boel deelnemers die een nieuwe motor inzetten, waaronder Mercedes, McLaren en Ferrari. Max Verstappen en Red Bull Racing hebben vooral de focus gelegd op de nieuwe upgrades voor de aerodynamica en het chassis, en gebruiken geen nieuwe Ford-onderdelen voor de DM01-krachtbron.

Meer dan de helft van de grid doet op het Miami International Autodrome mee met een kersverse verbrandingsmotor, turbo en uitlaatsysteem, evenals nieuwe PU-ANC (power unit-hulponderdelen). Het gaat om Andrea Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes, Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari, Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren, Franco Colapinto en Pierre Gasly van Alpine, Alexander Albon en Carlos Sainz van Williams, en Fernando Alonso en Lance Stroll van Aston Martin. In het geval van het uitlaatsysteem staat er nog een dertiende coureur op het lijstje, namelijk Ollie Bearman van Haas.

Bortoleto, Hülkenberg en Stroll dicht bij gridstraf

Ferrari gaat nog een stapje verder door bij Leclerc en Hamilton ook de MGU-K en de zogeheten control electronics te vervangen. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg krijgen van Audi tevens een nieuwe MGU-K. Bearman en Stroll zullen het sprintweekend in Florida mogen doen met een nieuwe batterij of energy store, zoals de FIA het officieel noemt. Beide mannen krijgen ook nieuwe control electronics, net als Bearmans teamgenoot Esteban Ocon.

Dit is pas de vierde ronde van het seizoen, dus de meeste deelnemers komen nog niet dicht bij een gridstraf. Uitzonderingen zijn het Audi-duo en Stroll. Bortoleto en Hülkenberg zijn aan hun derde MGU-K van de toegestane drie begonnen. Datzelfde geldt voor Stroll, maar dan bij de batterij en de control electronics. Zij hebben dus voor bovenstaande onderdelen de limiet bereikt, voordat er gridstraffen uitgedeeld gaan worden.

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

  • 45 minuten geleden
  • 1
Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

  • Gisteren 19:33
  • 2
Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap Recap

Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap

  • 5 minuten geleden
Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

  • 1 uur geleden
Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

  • 32 minuten geleden
LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen Live

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen

  • 2 uur geleden

Miami Grand Prix 2026

1-5
Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht
1-5
LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen
1-5
Red Bull geeft tekst en uitleg over opvallende 'Macarena'-vleugel
1-5
Mercedes, Ferrari, McLaren en meer voeren motorwissels uit: limiet bereikt in Miami

Net binnen

1-5
Recap
Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap
1-5
Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"
1-5
Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'
1-5
Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht
1-5
Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht Samenvatting sprintkwalificatie

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

45 minuten geleden 1
Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden conflict midden-oosten

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden

3 uur geleden
Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes Samenvatting VT1

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Gisteren 19:33 2
Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami Max Verstappen

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami

Gisteren 16:20
