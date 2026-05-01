close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Met een maand zonder Formule 1-race hebben de teams achter de schermen bepaald niet stilgezeten. Mercedes voert momenteel nog altijd de boventoon, maar door de vele updates kan de pikorde mogelijk veranderen. Een journalist van beIN Sports zinspeelt op grote verschuivingen, waarna Max Verstappen hem tijdens het interview snel corrigeert.

Laurent Mekies omschreef de race in Miami als een mogelijke nieuwe start van het seizoen, gezien de vele updates die de teams hebben meegenomen naar de Amerikaanse badplaats. McLaren heeft bijna een compleet nieuwe wagen meegenomen en ook Red Bull heeft flink wat nieuwe onderdelen ingediend bij de FIA. Ferrari heeft eveneens niet stilgezeten. Mercedes heeft slechts twee updates gemeld, maar kan met de W17 nog altijd leunen op een snelle auto.

Verandering in de pikorde vanaf Miami?

In aanloop naar het raceweekend in Miami wordt er in de paddock flink gespeculeerd over mogelijke veranderingen in de pikorde, al moet dat nog blijken. De interviewer krijgt Verstappen voor de camera en begint zijn intro: "Onze kijkers hebben de Formule 1 ongeveer vier à vijf weken moeten missen. Wij vertellen ze dat het een gekkenhuis gaat worden, waarbij de pikorde misschien wel gaat veranderen, mede door de reglementswijzigingen..." Verstappen hoort het aan en begrijpt de interviewer wel, maar grijpt hem op zijn eigen woorden: "Niet liegen tegen de fans!"

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Miami Grand Prix van Miami Miami International Autodrome

