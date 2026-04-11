De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring is genoodzaakt om in te grijpen bij het aantal teams dat zich voor de iconische race aanmeldt. Met de bevestiging dat ook Max Verstappen gaat deelnemen, is het deelnemersplafond inmiddels bereikt en verklaart de organisatie dat er na de inschrijvingsdeadline nog kritisch wordt gekeken naar wie zich allemaal heeft aangemeld.

In mei staat de 24-uursrace op de Nürburgring op het programma. Volgend weekend vindt daarvoor de kwalificatie plaats op de Nürburgring. Verstappen kwam een kleine maand geleden al in actie samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon. Tijdens de NLS2-race wist het drietal uiteindelijk als eerste over de streep te komen, maar werd het team gediskwalificeerd. Verstappen vertelde dat het een prima voorbereiding was en dat dit soort fouten liever nu gemaakt konden worden dan tijdens de 24-uursrace.

Organisatie gaat deelnemersveld onder de loep nemen

Voor die 24-uursrace lijkt het inmiddels een bomvol deelnemersveld te worden, waarbij de organisatie maximaal 150 plekken heeft, die grotendeels al zijn ingevuld en dat is na de pandemie niet meer voorgekomen. De teams kunnen zich nog aanmelden tot 22 april, terwijl er van 17 tot en met 19 april de N24 Qualifiers plaatsvinden. De organisatie wil de kwaliteit van de teams bewaken en legt daarom middels een verklaring uit dat het na afloop van de inschrijvingsdeadline grondig door het deelnemersbestand gaat: "Om de teams een eerlijk proces te bieden, bepaalt het reglement dat na afloop van de inschrijvingsdeadline een controle- en selectieprocedure plaatsvindt (...) De race leeft immers van de diversiteit, van kleine productieauto’s tot krachtige GT3-bolides.”

