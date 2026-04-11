Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring is genoodzaakt om in te grijpen bij het aantal teams dat zich voor de iconische race aanmeldt. Met de bevestiging dat ook Max Verstappen gaat deelnemen, is het deelnemersplafond inmiddels bereikt en verklaart de organisatie dat er na de inschrijvingsdeadline nog kritisch wordt gekeken naar wie zich allemaal heeft aangemeld.
In mei staat de 24-uursrace op de Nürburgring op het programma. Volgend weekend vindt daarvoor de kwalificatie plaats op de Nürburgring. Verstappen kwam een kleine maand geleden al in actie samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon. Tijdens de NLS2-race wist het drietal uiteindelijk als eerste over de streep te komen, maar werd het team gediskwalificeerd. Verstappen vertelde dat het een prima voorbereiding was en dat dit soort fouten liever nu gemaakt konden worden dan tijdens de 24-uursrace.
Organisatie gaat deelnemersveld onder de loep nemen
Voor die 24-uursrace lijkt het inmiddels een bomvol deelnemersveld te worden, waarbij de organisatie maximaal 150 plekken heeft, die grotendeels al zijn ingevuld en dat is na de pandemie niet meer voorgekomen. De teams kunnen zich nog aanmelden tot 22 april, terwijl er van 17 tot en met 19 april de N24 Qualifiers plaatsvinden. De organisatie wil de kwaliteit van de teams bewaken en legt daarom middels een verklaring uit dat het na afloop van de inschrijvingsdeadline grondig door het deelnemersbestand gaat: "Om de teams een eerlijk proces te bieden, bepaalt het reglement dat na afloop van de inschrijvingsdeadline een controle- en selectieprocedure plaatsvindt (...) De race leeft immers van de diversiteit, van kleine productieauto’s tot krachtige GT3-bolides.”
Jos Verstappen hoopt op oplossing FIA: "Denk dat ze heel goed weten wat ze moeten doen"
- 2 uur geleden
Doornbos twijfelt niet aan F1-toekomst Verstappen: "Dan ga je toch de Formule 1 missen"
- Vandaag 11:24
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
Net binnen
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 56 minuten geleden
Jos Verstappen hoopt op oplossing FIA: "Denk dat ze heel goed weten wat ze moeten doen"
- 2 uur geleden
Button wijst 'simpele' oplossing Red Bull aan: 'Snellere auto bouwen'
- 3 uur geleden
- 2
Marko ziet licht aan het einde van de tunnel: 'Dán doet Red Bull weer vooraan mee'
- Vandaag 12:31
- 1
Doornbos twijfelt niet aan F1-toekomst Verstappen: "Dan ga je toch de Formule 1 missen"
- Vandaag 11:24
- 2
Horner knipoogt bij vertrek Lambiase: 'GP's verborgen talent'
- Vandaag 10:31
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart
'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'
- 3 april