Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"
Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"
Volgens Formule 1-analist Peter Windsor kan Lewis Hamilton veel vertrouwen putten uit zijn recente gevecht met Max Verstappen. De analist stelt dat de Ferrari-coureur de afgelopen tijd steeds beter in zijn ritme komt en dat de overwinning in een direct duel met de Nederlander hem goed zal doen. Dat laat hij weten in een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal.
Na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari in 2025 lijkt Hamilton zijn draai inmiddels volledig te hebben gevonden. Tijdens de recente Grand Prix van Canada vocht de Brit een stevig duel uit met Verstappen, wat hem uiteindelijk een tweede plaats opleverde achter racewinnaar Kimi Antonelli. "Ik denk dat het hem natuurlijk helpt", stelt Windsor over de prestatie in Montreal. "Lewis heeft de afgelopen maand langzaam maar zeker meer vertrouwen gekregen. Hij krijgt steeds meer gevoel voor ritme en hij zal echt hebben genoten van dat gevecht met Max, en vooral van het feit dat hij dat gevecht met Max won", aldus de livestreamer.
Instinct boven psychologie
Tijdens de race in Canada uitte Charles Leclerc via de boordradio zijn onvrede toen hij te horen kreeg dat zijn teamgenoot sneller was. Windsor begrijpt die frustratie volkomen en vindt het tekenend voor de topsportmentaliteit. "Mopperen wanneer je hoort dat je teamgenoot sneller is, is waarschijnlijk heel natuurlijk", legt hij uit. "Je moet geen coureur zijn als je niet oprecht van streek bent wanneer je langzamer bent dan je teamgenoot. Dat moet je raken, zelfs als het maar een milliseconde is. Het moet je echt irriteren. Anders hoor je niet in een raceauto thuis", benadrukt de analist. Wel plaatst hij een kanttekening bij het uitzenden van alle communicatie: "Misschien moet je niet mopperen, maar het bevestigt mijn gedachte dat we die boordradio’s eigenlijk niet allemaal hoeven te horen. Moeten we dat allemaal meekrijgen?".
Die pure drang om te winnen is volgens Windsor precies de reden waarom hij weinig ophangt aan mentale coaching in de sport. "Daarom ben ik altijd een beetje sceptisch over sportpsychologen in de autosport", verklaart hij. Volgens hem draait de Formule 1 niet om innerlijke rust, maar om pure scherpte en het instinct van een winnaar. Hij wijst daarbij naar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing als het ultieme voorbeeld. "Het gaat niet om vertrouwen, kalmte of mind control. Het gaat erom dat je denkt als een coureur, zoals Max Verstappen", stelt Windsor.
Hoewel Verstappen momenteel worstelt met een auto die door de nieuwe reglementen van dit jaar een achterstand heeft opgelopen, blijft hij volgens de analist de absolute maatstaf qua denkwijze. "Het gaat om kansen zien en lateraal denken", vervolgt Windsor over de mentaliteit die nodig is om aan de top te blijven. "Het gaat niet om: maak je geen zorgen, wees gelukkig. Het gaat er juist om dat je scherp bent", voegt hij daaraan toe.
Of de opgedane moraal van Hamilton voldoende is om zijn teamgenoot structureel de baas te blijven, zal komend weekend moeten blijken tijdens de Grand Prix van Monaco. Windsor waarschuwt dat de situatie in de straten van Monte Carlo weer compleet anders kan zijn. "Of dat mentale vertrouwen zich nu vertaalt in het verslaan van Charles Leclerc in Monaco, als Charles goede bandentemperaturen heeft en het wegdek voelt zoals hij dat normaal doet, is een ander verhaal", besluit de analist.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- Vandaag 10:59
- 29
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase
- 58 minuten geleden
- 2
Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'
- Gisteren 19:54
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase
Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"
Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"
Aston Martin-topman gebruikte insect in luciferdoosje om Formule 1-strategie te bepalen
Net binnen
McLaren overweegt eigen Formule 1-motor te bouwen | GPFans News
- 16 minuten geleden
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase
- 58 minuten geleden
- 2
Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"
- 1 uur geleden
Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
- 2 uur geleden
Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"
- 3 uur geleden
- 9
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Vandaag 08:03
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- Gisteren 11:19
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei