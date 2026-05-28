Volgens Sky Sports-commentator David Croft zijn de recente uitspraken van Max Verstappen over een mogelijk vertrek uit de Formule 1 geen onderdeel van een politiek steekspel. In de podcast van zijn werkgever legt Croft uit dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg zijn mening geeft en zich oprecht zorgen maakt over de huidige staat van de sport.

De Nederlander waarschuwde in 2023 al voor de gevolgen van de nieuwe reglementen en sprak onlangs vaker over een vervroegd pensioen. Een belangrijk knelpunt bij de huidige generatie wagens is het fenomeen 'super clipping', waarbij de elektrische motor op de rechte stukken plotseling inhoudt. Inmiddels ligt er een voorstel om de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen voor volgend jaar aan te passen naar een 60-40 verdeling. Hoewel Verstappen aangaf dat deze wijziging een reden kan zijn om langer in de koningsklasse te blijven, is er tussen de verschillende motorleveranciers achter de schermen nog geen unaniem akkoord bereikt.

Croft ziet geen politieke agenda

Simon Lazenby opperde in de podcast dat de Nederlander de sport mogelijk alsnog verlaat als de gewenste verdeling er niet komt. Croft gelooft echter niet dat de coureur hiermee druk probeert uit te oefenen op de beleidsbepalers. "Wat betreft Max: ik denk niet dat dit loze dreigementen zijn voor politieke doeleinden. Hij is juist al tweeënhalf à drie jaar heel consistent over deze huidige Formule 1-regels", stelt de commentator. "Hij is het er niet mee eens, hij vindt het niet goed en hij dacht al dat het niet zou werken. Nu vindt hij ook dat het daadwerkelijk niet werkt. Daarin is hij geen millimeter veranderd". De Brit prijst daarbij de standvastigheid van Verstappen, die al in een vroeg stadium zijn twijfels uitsprak en achter zijn overtuigingen blijft staan.

Terwijl Verstappen en zijn team voorstander zijn van de aanpassingen, stuiten de plannen op verzet bij de concurrentie. Lazenby meldt dat Mercedes en Red Bull voorstander zijn, Honda een neutrale positie inneemt en Audi, Cadillac en Ferrari tegenstemmen. Volgens Croft is het juist bij die fabrikanten waar de echte politiek wordt bedreven. "Audi heeft bijvoorbeeld ingezien hoeveel werk er nog nodig is om een compleet nieuwe motor voor volgend jaar te bouwen. Ze zeggen dat ze niet genoeg middelen en capaciteit hebben, wat ik verrassend vind", zo legt hij uit. Ook voor de andere tegenstanders ziet hij duidelijke motieven. "Ferrari heeft zich gerealiseerd dat ze mogelijk de ontwikkelingsvoordelen verliezen waarvan ze dachten te kunnen profiteren als de motorregels veranderen. Dan raken ze een voordeel kwijt". Cadillac zou zich als klant laten beïnvloeden door de Italianen, terwijl Honda hoopt een achterstand goed te maken als de regels stabiel blijven.

Ondanks de huidige verdeeldheid in de paddock verwacht de Sky Sports-analist dat de noodzakelijke veranderingen er uiteindelijk gewoon komen. "In de Formule 1 wordt uiteindelijk altijd een akkoord bereikt. Uiteindelijk doen we allemaal een stap terug van de afgrond en komen we tot een overeenkomst", voorspelt hij. Croft benadrukt dat het essentieel is voor de sport om in te grijpen. "Want ondanks alle goede races die we momenteel zien, worden sommige dingen nog steeds beïnvloed door factoren buiten de controle van de coureurs. Ik denk niet dat fans dat willen zien". Hij trekt dan ook een scherpe conclusie over de tegenstanders van de reglementswijziging: "Dáár komt de politiek vandaan".