Gevraagd naar zijn opstootje met Max Verstappen via de media de afgelopen weken, komt Juan Pablo Montoya met een nieuw punt van kritiek richting de Nederlander: Verstappen had nooit in een Mercedes deel mogen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Juan Pablo Montoya lijkt het de afgelopen weken opvallend vaak op Verstappen gemund te hebben. De voormalig Formule 1-coureur werkt dit seizoen als analist voor F1TV, en dat heeft al voor meerdere opstootjes in de media gezorgd. Zo reageerde hij onder andere fel op de kritiek van Verstappen op de huidige reglementen in de sport, door te zeggen dat de Formule 1 hem een schorsing op zou moeten leggen. Daarnaast deed hij de spin van Verstappen in Miami, waar hij volgens velen op zeer indrukwekkende wijze uit de muur wist te blijven, af als puur geluk. Nu heeft de analist in gesprek met sports betting een nieuwe kritische noot gekraakt.

Verstappen reageert op uithaal Montoya

Het verhaal kreeg namelijk een nieuw hoofdstuk toen Montoya afgelopen zondag op de grid door Martin Brundle werd gevraagd of hij Verstappen boos heeft gemaakt. Montoya reageerde daar kort op met: "Dat is niets nieuws." Brundle verwees daarmee naar uitspraken van Verstappen bij De Telegraaf: "Ik begrijp gewoon niet waarom dat soort mensen betaald worden door het Formule 1-management, want hij werkt soms voor ze", klonk het onder andere. "Je wilt toch niet dat zo iemand in de paddock rondloopt en zoveel onzin spuit?"

Montoya veroordeelt Nürburgring-deelname Verstappen

Bij sports betting zegt Montoya nu: "Er is geen drama. En eerlijk: als dat er wel is, als hij hier boos over is, dan heeft hij meer problemen in zijn leven dan dat hij zou moeten hebben. Ik heb in het verleden vaker met Max gepraat en we kunnen het eigenlijk prima met elkaar vinden. We spenderen geen tijd om met elkaar te praten, maar we zeggen hoi tegen elkaar. En ik zeg ook hoi tegen Jos. We hebben nooit problemen gehad, en volgens mij hebben we dat nu ook niet." Vervolgens komt de analist met een opvallende opmerking: "Toch ben ik van mening dat het niet oké was van Max om met een Mercedes op de Nürburgring te rijden. Als Ford zoveel geld in de sport en in Red Bull stopt, is het gewoon verkeerd om in een Mercedes te rijden."

Interview uit context gehaald

Hij vervolgt: "Het interview met de BBC is volledig uit context gehaald. Ik zei dat alle coureurs die slecht praatten over de Formule 1 strafpunten of een wedstrijdschorsing zouden moeten krijgen. Dat is in iedere sport zo. Als ik voor jou werk en slecht praat over je bedrijf, ontsla je mij. Dat is hoe het werkt. Ze vroegen aan mij of Max daar ook bij hoorde, en ik zei ja. Het commentaar van Max was het grote verhaal geworden. Mensen vroegen toen aan Max wat hij van mij vond, en hij reageerde natuurlijk. Andersom zou ik hetzelfde als Max hebben gezegd. Ik denk niet dat het een fuck kan schelen, om eerlijk te zijn. Mij in ieder geval niet! Martin Brundle, die mij nooit gemogen heeft, en dat is wederzijds trouwens, zei tegen mij op de grid in Canada: 'Ik zie dat je Max boos hebt gemaakt.' En ik zei daarop: 'Dat is niks nieuws.'

