Volgens Max Verstappen is het een raadsel waarom Juan Pablo Montoya überhaupt een rol heeft gekregen op F1TV van het management van de Formule 1. De Colombiaan haalde de afgelopen maanden flink uit naar de viervoudig wereldkampioen en in De Telegraaf reageert de Nederlander op de uitspraken van Montoya.

Waar Montoya in het verleden juist nog een fan van Verstappen leek te zijn, was de toon de afgelopen maanden toch anders. Zo vond de Colombiaan het onacceptabel dat de Nederlander zo kritisch was op de 2026-wagens. Montoya ging zelfs zover dat hij stelde dat Verstappen wel een race langs de kant mocht staan vanwege zijn opmerkingen. Daarnaast zei Montoya dat Red Bull ervoor moest zorgen dat Verstappen niet meer in actie komt op de Nürburgring, simpelweg vanwege de gevaren en zijn verplichtingen in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

'Waarom werkt Montoya in F1?'

Verstappen legt in de krant uit dat hij weinig kan met de woorden van Montoya: "Ik weet niet wat zijn probleem is. Ik kan ook heel weinig met zo iemand, die zoveel onzin praat." Daarbij wijst hij opmerkelijk genoeg ook naar de verantwoordelijkheid van de Formule 1. Montoya is namelijk als analist ingehuurd door de FOM. "Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van de Formule 1, omdat hij daar soms voor werkt. Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben, die zoveel onzin uitkraamt", aldus Verstappen.

Verstappen ligt er niet wakker van

Toch denkt Verstappen wel te weten waarom Montoya de laatste tijd zoveel van zich laat horen, onder meer via diverse gokwebsites: "Ik denk dat het een gevalletje is van: ‘ik roep wat anders dan iedereen, dan ben ik relevant’. Het boeit mij niet zoveel, het is zijn probleem. Ik leef mijn leven en laat me er niet door beïnvloeden."

