FIA trakteert Racing Bulls op forse boete na Lawson-incident VT1 in Canada
Het team van Visa Cash App Racing Bulls heeft een boete van 10.000 euro gekregen, plus een voorwaardelijk bedrag van 20.000 euro, na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada, een forse boete. De straf volgt op het weigeren van de zogeheten CDS-knop nadat de bolide van Liam Lawson stilviel op het circuit in Montreal.
Tijdens de openingssessie van het raceweekend kampte Lawson met een hydraulisch probleem, waardoor hij zijn auto noodgedwongen langs de baan moest parkeren. Dit zorgde voor de eerste van in totaal drie rode vlaggen tijdens een chaotisch verlopen training. Op het moment dat de marshals de gestrande wagen wilden bergen, bleek het verplichte veiligheidssysteem echter niet naar behoren te functioneren.
Clutch Disengagement System
Het weigerende onderdeel betreft het 'Clutch Disengagement System', dat is vastgelegd in artikel C9.3 van de technische reglementen. Dit systeem is van cruciaal belang voor de veiligheid op de baan, omdat het marshals in staat stelt om de koppeling van een stilgevallen of gecrashte auto te ontkoppelen zonder dat de motor draait. Volgens de regels moet dit mechanisme altijd functioneel blijven, zelfs als primaire systemen zoals de hydrauliek falen. Omdat de knop op de wagen van de coureur niet werkte, deelde de wedstrijdleiding een financiële tik uit. Racing Bulls moet 10.000 euro ophoesten, met 20.000 euro voorwaardelijk, nadat de CDS-knop niet werkte nadat Lawson op de baan stilviel.
