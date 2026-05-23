close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
white FIA logo with Canadian GP F1 themed background in red and white

FIA trakteert Racing Bulls op forse boete na Lawson-incident VT1 in Canada

white FIA logo with Canadian GP F1 themed background in red and white — Foto: © IMAGO

FIA trakteert Racing Bulls op forse boete na Lawson-incident VT1 in Canada

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het team van Visa Cash App Racing Bulls heeft een boete van 10.000 euro gekregen, plus een voorwaardelijk bedrag van 20.000 euro, na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada, een forse boete. De straf volgt op het weigeren van de zogeheten CDS-knop nadat de bolide van Liam Lawson stilviel op het circuit in Montreal.

Tijdens de openingssessie van het raceweekend kampte Lawson met een hydraulisch probleem, waardoor hij zijn auto noodgedwongen langs de baan moest parkeren. Dit zorgde voor de eerste van in totaal drie rode vlaggen tijdens een chaotisch verlopen training. Op het moment dat de marshals de gestrande wagen wilden bergen, bleek het verplichte veiligheidssysteem echter niet naar behoren te functioneren.

Clutch Disengagement System

Het weigerende onderdeel betreft het 'Clutch Disengagement System', dat is vastgelegd in artikel C9.3 van de technische reglementen. Dit systeem is van cruciaal belang voor de veiligheid op de baan, omdat het marshals in staat stelt om de koppeling van een stilgevallen of gecrashte auto te ontkoppelen zonder dat de motor draait. Volgens de regels moet dit mechanisme altijd functioneel blijven, zelfs als primaire systemen zoals de hydrauliek falen. Omdat de knop op de wagen van de coureur niet werkte, deelde de wedstrijdleiding een financiële tik uit. Racing Bulls moet 10.000 euro ophoesten, met 20.000 euro voorwaardelijk, nadat de CDS-knop niet werkte nadat Lawson op de baan stilviel.

Gerelateerd

FIA Liam Lawson Racing Bulls Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

  • 3 uur geleden
  • 24
Russell slaat terug na belabberd Miami: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

Russell slaat terug na belabberd Miami: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

  • Gisteren 23:48
  • 7
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

  • Gisteren 13:20
  • 11
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada

  • 1 uur geleden
Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'

Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'

  • 1 uur geleden
  • 2
Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

  • 2 uur geleden

Net binnen

12:04
Verstappen wijst naar druk raceleven naast gezinsleven: "Het hoort er wel bij"
11:34
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada
11:09
Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'
10:31
Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"
09:59
Antonelli wijst naar eigen fouten voor mislopen sprintpole: "Erg slecht"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027' Motoraanpassingen

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Gisteren 16:44
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada? Bosmarmotten

Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Gisteren 16:29 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft" FORMULE 1

Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

Gisteren 16:01
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

Gisteren 15:20
Ontdek het op Google Play
x