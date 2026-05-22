Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

De Grand Prix van Canada kent een van de vreemdste terugkerende gevaren in de Formule 1. Nee, geen regen, niet de beruchte Wall of Champions en zelfs niet de meedogenloze kerbstones van het Circuit Gilles Villeneuve. Wat dan wel= Bosmarmotten.

De dieren zijn door de jaren heen een opvallend onderdeel geworden van het raceweekend in Montréal. Meerdere coureurs moesten al uitwijken voor wildlife rond het tijdelijke stratencircuit op Notre Dame Island.Ook dit weekend is het onderwerp weer actueel tijdens de Grand Prix van Canada. In de nieuwste aflevering van de Up To Speed-podcast werd er uitgebreid over gesproken.

Waarom zijn er marmotten bij de Grand Prix van Canada?

Het simpele antwoord is dat het Circuit Gilles Villeneuve geen permanent racecircuit is zoals de meeste andere F1-banen.

Het terrein op Notre Dame Island maakt het grootste deel van het jaar deel uit van een openbaar park in Montréal. Mensen gebruiken het gebied om te hardlopen, fietsen, wandelen en recreëren, totdat de Formule 1 arriveert en het omtovert tot een Grand Prix-circuit. Volgens een van de verklaringen werd het circuit gebouwd op een eiland met infrastructuur die nog dateert uit de tijd van Expo 67 in Montréal. Het racecircuit werd aangelegd rond een gebied dat tegelijkertijd ook een openbaar groengebied bleef.

“Het circuit ligt op een eiland in de Saint Lawrence-rivier,” vertelde David Coulthard. “Veel van de infrastructuur op het eiland stamt nog uit de tijd van de Expo in Montréal en daar hebben ze dit circuit omheen gebouwd. “Het is eigenlijk een natuurgebied en een plek waar mensen in de zomer gaan hardlopen, skeeleren en ontspannen. Want zes maanden per jaar ligt Montréal normaal gesproken onder de sneeuw en is het er ver onder nul.” Daardoor deelt de Formule 1 het terrein met dieren die al op het eiland leven, waaronder de marmotten die inmiddels een onofficieel onderdeel van het Canadese GP-weekend zijn geworden.

Marmotten zorgen voor gevaarlijke situaties

In het verleden zijn marmotten meerdere keren op de baan verschenen tijdens de Grand Prix van Canada. Dat levert vanzelfsprekend gevaar op voor zowel de dieren als de coureurs. De dieren zijn klein genoeg om via openingen bij de barrières op het circuit terecht te komen, maar groot genoeg om schade te veroorzaken of een serieuze afleiding te vormen wanneer ze plotseling op de racelijn verschijnen terwijl de auto’s met hoge snelheid voorbijrazen.

“De marmotten komen tevoorschijn zodra de Grand Prix begint en helaas zijn er in het verleden een paar omgekomen,” vervolgde Coulthard. “Het is simpelweg een risico en een bijzonder gevaar van de Canadese Grand Prix.” Er werd zelfs geopperd dat de dieren inmiddels zo sterk verbonden zijn met de race dat ze eigenlijk een officiële rol verdienen. “Ik vind eerlijk gezegd dat de marmotten ondertussen bijna de officiële mascotte van de Grand Prix zouden moeten worden.”

Hoe proberen organisatoren de marmotten van de baan te houden?

De logische vraag is natuurlijk waarom de dieren niet simpelweg worden tegengehouden. Dat blijkt ingewikkeld, omdat de barrières langs het circuit openingen aan de onderkant nodig hebben voor de afwatering. Zonder die drainagegaten zou regenwater zich ophopen op het asfalt. “Er zitten openingen onderaan de muren zodat het water van de baan kan weglopen,” legde Coulthard uit. “Anders verandert het circuit in feite in een zwembad. Dus hoe voorkom je dan dat de marmotten - officieel worden ze ook wel groundhogs genoemd - de baan op rennen? Voor zover ik begrijp zit er tegenwoordig gaas achter die openingen, zodat het water nog steeds weg kan lopen, maar de dieren niet meer het circuit op kunnen.”

