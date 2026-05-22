Verstappen laat zich horen na Nürburgring-zeperd: "Onafgemaakte zaken"
Max Verstappen heeft in Canada voor het eerst gesproken over zijn uitvalbeurt tijdens de 24h Nürburgring. Volgens de Nederlander voelt zijn recente uitvalbeurt als onafgemaakte zaken.
Samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Dani Juncadella en Jules Gounon bestuurde de Nederlander de #3 Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Het kwartet domineerde de wedstrijd op de Nordschleife en reed na twintig uur racen met een voorsprong van bijna dertig seconden aan de leiding. Met nog minder dan drieënhalf uur op de klok sloeg het noodlot echter toe: een defecte aandrijfas dwong de bolide naar de pits, waarna de kans op de zege definitief verkeken was. De auto werd uiteindelijk als achtendertigste geklasseerd in de officiële einduitslag.
Alles onder controle
Hoewel het raceweekend in de Eifel in een grote teleurstelling eindigde, kijkt Verstappen met een positief gevoel terug op het evenement. "Ik denk dat het over het algemeen gewoon een geweldige week was. Ja, ik heb er erg van genoten", zo citeert PlanetF1. "Het was mijn eerste grote endurance-race en alles ging heel goed. We hadden de auto in goede staat. Ik denk dat we het heel goed hebben uitgevoerd", aldus de rijder die momenteel zijn elfde seizoen in de koningsklasse afwerkt. "Helaas is het aan het eind van de dag nog steeds een mechanische sport en ja, we hadden die storing die ons natuurlijk de overwinning kostte, want tot dat moment hadden we alles onder controle", legt hij uit.
Onafgemaakte zaken
De overstap naar de atmosferische 6,3-liter V8-aangedreven Mercedes-AMG GT3 smaakte voor de coureur duidelijk naar meer. "Het is een andere discipline", stelt hij vast. "Ik geniet er erg van en het is iets wat ik altijd al wilde doen buiten de Formule 1. Er zijn veel andere soorten racerij die je kunt doen en deze stond absoluut op mijn lijstje", aldus Verstappen. "Als je naar de onboards kijkt, denk ik dat je wel begrijpt waarom: het is bruut en gewoon heel erg spannend", vervolgt hij over de race, die dit jaar een recordaantal van 352.000 toeschouwers trok. "Ik heb wel het gevoel dat het een beetje als onafgemaakte zaken voelt", benadrukt de coureur. "Ik wilt hem winnen, dus ik wil teruggaan, maar de kalender moet het natuurlijk wel toelaten. Het is absoluut een race die ik vaker wil doen."
