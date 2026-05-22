David Coulthard is diep onder de indruk van de toewijding die Max Verstappen buiten de Formule 1 aan de dag legt. Volgens de voormalig coureur is de Nederlander momenteel de enige op de huidige grid die het aandurft om op de beruchte Nürburgring Nordschleife te racen. Coulthard stelt dat het niveau van overgave dat de Limburger toont zeldzaam en ouderwets is. Dat laat hij weten in de podcast Up To Speed.

Verstappen kwam onlangs met zijn eigen team, Verstappen Racing, in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. In een Mercedes-AMG GT3 domineerde de Red Bull Racing-coureur samen met zijn teamgenoten het evenement, totdat een defecte aandrijfas na twintig uur een einde maakte aan de kans op de overwinning. Ondanks de uiteindelijke zevenendertigste plaats maakte de deelname van de viervoudig wereldkampioen veel indruk op de volgers van de endurance-race.

Angstaanjagend circuit

Coulthard benadrukt dat deelname aan de langeafstandsrace op de zogeheten 'Groene Hel' geen simpele vrijetijdsbesteding is. "Dat is een angstaanjagend circuit", stelt de ambassadeur van Red Bull. "Ik ben daar geweest, en de toewijding die je op dat niveau moet hebben om competitief te zijn en vooraan mee te doen, zoals zij deden... Helaas meldden we een paar weken geleden in deze podcast nog dat een coureur zijn leven verloor op precies die baan, wat de aard van de uitdaging daar wel aangeeft", aldus Coulthard.

De analist wijst ook op de grote snelheidsverschillen tussen de diverse raceklassen op de baan, die soms wel oplopen tot zestig kilometer per uur. Volgens hem is het daarom onterecht om de race-uitstapjes van de coureur af te doen als pure ontspanning. "We moeten er niet naar kijken alsof Max gewoon zo van autorijden houdt dat hij in het weekend een beetje plezier gaat maken. Als hij dat wilde, kon hij wel naar een van de door de FIA gereguleerde circuits gaan die sterk lijken op de huidige Formule 1-banen", verklaart de Schot.

Ouderwetse toewijding

Wat de oud-coureur van de koningsklasse vooral opvalt, is de bereidheid van Verstappen om extreme risico's te accepteren buiten de relatief veilige omgeving van de Formule 1. Sinds de zware crash van Niki Lauda in 1976 racet de topklasse van de autosport niet meer op de Nordschleife. "Om daarheen te gaan, dat is ouderwetse toewijding, en dat is what hem onderscheidt van de rest", vervolgt de analist. "De anderen zijn technisch gezien zeer goede coureurs, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ik betwijfel of een andere coureur op de huidige Formule 1-grid de uitdaging zou accepteren om op de Nürburgring te gaan racen".