Volgens Alpine-coureur Pierre Gasly staat de Formule 1-grid een flinke verrassing te wachten zodra de eerste regenrace onder de nieuwe reglementen wordt verreden. De Fransman heeft inmiddels de nodige kilometers in natte omstandigheden afgelegd met de nieuwe bolides en deelt alvast een duidelijke waarschuwing uit aan zijn eenentwintig collega's. Dat laat de huidige nummer negen van het wereldkampioenschap weten in gesprek met RacingNews365.

Het is momenteel nog altijd wachten op de eerste officiële natte sessie sinds de invoering van de nieuwe regels. Eerder dit jaar leek de Grand Prix van Miami het toneel te worden van een regenrace, maar uit angst voor zware onweersbuien werd het evenement op zondag vervroegd, waardoor de baan overwegend droog bleef. Komende zondag in Canada is de kans op neerslag echter aanzienlijk groter. Voor de race in Montreal wordt een regenkans van 90 tot 95 procent voorspeld, waarbij de temperatuur blijft steken op maximaal veertien graden Celsius.

Ervaring in de regen

Gasly behoort tot het selecte groepje coureurs dat al wel uitgebreid heeft kunnen testen met de nieuwe generatie auto's op een natte baan. Na het raceweekend in Miami werkte de coureur van het BWT Alpine F1 Team een tweedaagse test af op het circuit van Magny-Cours. Eerder dit jaar kwam hij ook al in de regen in actie tijdens een shakedown. "Ik heb Silverstone meegemaakt op 21 januari. Dat was een onvergetelijke ervaring die me altijd bij zal blijven. Maar Magny-Cours was ook heel bijzonder", vertelt de teamgenoot van Franco Colapinto. Hij waarschuwt de rest van het veld dan ook voor wat komen gaat: "Jullie zullen versteld staan. Ik ben blij dat ik deze twee dagen heb meegemaakt. Het wordt interessant voor jullie", aldus Gasly.

Met de introductie van de nieuwe reglementen is er veel veranderd voor het rijden in de regen. Zo wordt het elektrisch vermogen van de MGU-K automatisch beperkt om wielspin te verminderen en is er een speciale 'Z-mode' voor de actieve aerodynamica om maximale neerwaartse druk te genereren in de bochten. Waarom de nieuwe wagens ondanks deze ingrepen toch zo verraderlijk en lastig te besturen zijn, houdt de ex-coureur van AlphaTauri en Red Bull liever voor zich. "Je wilt niet dat ik die vraag beantwoord!" besluit hij mysterieus.

WK-stand Constructeurs 2026 voor de GP van Canada Positie Team Punten 1 Mercedes 180 2 Ferrari 110 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Alpine 23

