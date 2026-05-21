Fernando Alonso

Alonso kritisch op koers Formule 1: 'We zijn een decennium aan puur racen kwijt'

Fernando Alonso — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso is nog altijd totaal niet te spreken over de nieuwe reglementen: volgens de Spanjaard heeft de Formule 1 ruim een decennium aan puur racen opgeofferd door de nadruk te leggen op hybride krachtbronnen. Hij stelt dat de wereldwijde trend van elektrificatie niet thuishoort in de autosport en juicht de recente plannen van de FIA toe om de afhankelijkheid van elektrische energie terug te dringen.

Vanaf dit seizoen rijden de coureurs met de nieuwe generatie motoren, waarbij de MGU-H is verdwenen en het elektrische vermogen van de MGU-K is opgeschroefd naar 350 kilowatt. Hierdoor is er een nagenoeg gelijke verdeling ontstaan tussen het vermogen uit de verbrandingsmotor en de elektrische systemen. De autosportbond kondigde in mei echter aan dat deze verhouding vanaf volgend jaar zal verschuiven naar een 60/40-verdeling in het voordeel van de verbrandingsmotor.

Puur racen kwijtgeraakt

De coureur van Aston Martin is blij dat de sport lijkt terug te komen van de zware focus op batterijvermogen. "De richting die de wereld insloeg, of dacht in te slaan met elektrificatie, en waarvan werd gedacht dat het de toekomst was... Dat is niet van toepassing op de racerij", vertelt de tweevoudig wereldkampioen bij PlanetF1. "Racen is een ander beestje. Nu gaan we een beetje terug naar die 60-40 verhouding en in de toekomst naar steeds minder". De huidige reglementen zijn hem dan ook een doorn in het oog. "Helaas hebben we deze periode vanaf 2014 met het turbotijdperk, en nou nog meer, waarin we een beetje, bijna een decennium of zelfs meer, aan puur racen zijn kwijtgeraakt", aldus de routinier.

DNA

Volgens de 44-jarige coureur dwingen de hybride systemen de rijders tot een onnatuurlijke rijstijl. "Het DNA van deze krachtbronnen zal altijd hetzelfde blijven, en het zal altijd beloond worden om langzaam door de bochten te gaan", legt hij uit. Toch is hij te spreken over de manier waarop het bestuursorgaan omgaat met de kritiek vanuit de paddock, nadat er eerder al directe aanpassingen werden gedaan om de rijbaarheid te verbeteren. "Ik bedoel, ze luisteren altijd", stelt de Spanjaard. De oudste coureur van de grid, die momenteel in het laatste jaar van zijn contract bij het team uit Silverstone zit, kent tot dusver een moeizaam seizoen. De nieuwe AMR26 kampt met betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe Honda-krachtbron, waardoor de resultaten in de eerste races tegenvielen.

