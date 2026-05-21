Esteban Ocon is pislink over een in de media verschenen verhaal over zijn toekomst: volgens hem kloppen de geruchten over een mogelijk vroegtijdig vertrek bij zijn team van geen kant. De Fransman reageert fel op verhalen waarin wordt beweerd dat zijn stoeltje dit seizoen al in gevaar zou zijn en doet de speculaties af als complete onzin.

Na afloop van de Grand Prix van Miami doken er plotseling berichten op dat Ocon mogelijk vervangen zou worden door reservecoureur Jack Doohan of Yuki Tsunoda. De huidige situatie bij de Amerikaanse renstal speelt daarin een rol: waar teamgenoot Oliver Bearman dit jaar al zeventien punten verzamelde, staat de teller voor Ocon na vier races op slechts één punt. Mede dankzij de prestaties van Bearman bezet Haas momenteel de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met achttien punten. Voorafgaand aan de naderende race in Canada besloot Ocon echter hard in te grijpen om de geruchtenstroom te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

'Volledig verzonnen'

De coureur windt er bij Crash geen doekjes om en verwijst de verhalen resoluut naar de prullenbak. "Het is complete onzin om eerlijk te zijn, het is ongelooflijk", aldus Ocon. Ook de bewering dat hij in Miami een zware aanvaring zou hebben gehad met teambaas Ayao Komatsu, wordt door hem weersproken. "Ik sprak zojuist nog met Ayao. Het artikel dat ik zag noemde hem Ryo Komatsu, wat best grappig is. Ze zeiden dat we een enorm conflict hadden in Miami en dit is complete onzin", verklaart hij. Volgens de rijder is de verstandhouding met de teambaas juist uitstekend. "Het is allemaal verzonnen. Ik ken Ayao al zo lang, ik heb een geweldige relatie met hem en dat is altijd zo geweest. Er is niets waar van wat mensen beweren, het is absoluut niet waar", stelt hij vast.

Impact van de geruchten

Ocon vervolgt: "Ik ben volledig gefocust op het werk dat ik voor het team moet doen. Ik sta het hele jaar volledig achter het team. Ik heb een contract met het team", benadrukt de coureur van Haas. Toch laat de situatie hem als persoon niet koud. Hij geeft toe dat de constante stroom aan negatieve publiciteit zijn tol eist. "Eerlijk gezegd is het bizar hoe dingen zijn geëscaleerd. Ik probeer er niet te veel aandacht aan te besteden, maar als het zo groot wordt, voelt het bijna als pesten", voegt hij daaraan toe. "Natuurlijk ben ik menselijk, dus het raakt me wel op een bepaalde manier", geeft hij toe. "Het raakt mijn familie, het raakt de sponsors die uiteraard op mij rekenen en mij al vele races en seizoenen steunen", legt hij uit. "Het is teleurstellend dat je in twee of drie dagen zoveel schade kunt toebrengen aan de reputatie van een coureur, terwijl het nergens op gebaseerd is. Deze mensen komen er gewoon zonder problemen mee weg. Ze verzinnen verhalen, schuiven alle rotzooi op jouw bordje, en voor hen is het allemaal prima. Het is best bizar", sluit Ocon af.