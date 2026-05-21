Williams heeft de komst van Piers Thynne aangekondigd als de nieuwe Chief Optimisation and Planning Officer. De Brit maakt de overstap van McLaren en zal vanaf augustus aan de slag gaan bij de renstal uit Grove. Met de aanstelling van Thynne zet de Britse formatie een volgende stap in de heropbouwfase onder de huidige reglementen.

Thynne was werkzaam als Chief Operating Officer bij McLaren, waar hij een sleutelrol vervulde in de operationele transformatie die leidde tot de constructeurstitels in 2024 en 2025. Bij Williams krijgt hij een nieuw gecreëerde strategische functie om de productie en processen aan te sturen. De routinier met ruim vijfentwintig jaar ervaring moet de faciliteiten moderniseren met behulp van robotica en kunstmatige intelligentie. Deze investeringen sluiten aan bij de ambitie van teambaas James Vowles om het team, dat momenteel met coureurs Alex Albon en Carlos Sainz de achtste plaats in het kampioenschap bezet, structureel terug te brengen naar de top van het middenveld.

Kampioenschapsniveau

"Ik ben verheugd om op een heel opwindend moment bij Atlassian Williams F1 Team aan de slag te gaan", laat Thynne optekenen in een eerste reactie. "Williams heeft de duidelijke ambitie om op alle gebieden op kampioenschapsniveau te acteren en nieuwe standaarden in de sport te zetten, en ik kan niet wachten om daar mijn steentje aan bij te dragen als lid van de directie. Ik heb een fantastische tijd gehad bij McLaren, waar ik heb geholpen het team terug naar de top te brengen, en hoop dat we bij Williams hetzelfde kunnen doen."

Meer versterkingen

Ook Vowles is in zijn nopjes met de versterkingen. "Ik ben enorm blij Piers te mogen verwelkomen, terwijl we blijven investeren in de mensen, processen en technologie om vooraan mee te strijden in de Formule 1", aldus de teambaas. "We zijn duidelijk in onze ambitie om een team te bouwen dat wereldkampioenschappen kan winnen, en Piers heeft ongeëvenaarde recente ervaring in precies datgene. Ik ben ook verheugd om Claire, Fred en Steve te verwelkomen. We trekken extreem getalenteerde strategische rekruten aan vanuit de hele paddock, die zullen bijdragen aan de fundamenten die we de afgelopen jaren al hebben gelegd en ons zullen helpen naar het volgende niveau te stappen."

