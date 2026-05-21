Volgens voormalig Formule 1-coureur Mark Webber is Max Verstappen van onschatbare waarde voor de sport. De Australiër prijst de gladiatorachtige houding van de viervoudig wereldkampioen en waarschuwt dat de Formule 1 goed moet luisteren naar zijn kritiek op de huidige, door techniek gedreven reglementen. Dat laat de oud-coureur weten in een interview met TalkSport.

Verstappen bevindt zich momenteel in een uitdagende fase van het kampioenschap. Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada, die dit weekend op het programma staat, bezet de coureur van Red Bull Racing de zevende plaats in de tussenstand met 26 punten. De nieuwe technische reglementen hebben de krachtsverhoudingen flink opgeschud, waarbij Mercedes momenteel de dienst uitmaakt. Verstappen uitte samen met andere coureurs onlangs al zijn onvrede over de nieuwe regels en gaf na de race in Japan aan dat hij meer genoot van zijn deelname aan de NLS2 en kwalificaties voor de 24 uur van de Nürburgring dan van de Formule 1 op dat moment.

Gladiator van de sport

Ondanks de moeizame seizoensstart blijft Verstappen volgens Webber de absolute blikvanger. "Nou, hij is een enorme aanwinst voor elke organisatie. Kijk alleen al naar zijn prijzenkast - dat is ongelooflijk", looft de huidige manager van Oscar Piastri. Webber ziet in de Nederlander de pure raceresthetiek terug. "En die gladiatorachtige mentaliteit die Dietrich Mateschitz altijd had, dat ís Verstappen. Dat is precies het type waar Dietrich altijd van hield: de manier waarop Max opereert", stelt hij, verwijzend naar de in 2022 overleden oprichter van Red Bull. "Hij betekent enorm veel voor de sport. Hij vertegenwoordigt het atletische, gladiatorachtige aspect ervan en hij is simpelweg een pure racer. Daardoor brengt hij enorm veel uitstraling en zichtbaarheid naar de Formule 1", aldus Webber.

Te veel techniek, te zware auto's

De Australiër deelt de zorgen die in de paddock leven over de nieuwe generatie auto's. Hoewel het minimumgewicht voor dit seizoen is verlaagd naar 768 kilogram en de elektrische component van de aandrijflijn aanzienlijk meer vermogen levert, ervaren coureurs het managen van de batterij als een negatief aspect. "Ja, natuurlijk. Ik denk dat het voor de coureurs best een schok is om aan al die veranderingen te wennen. De nieuwe systemen zorgen ervoor dat steeds meer buiten hun controle gebeurt; er speelt veel meer op de achtergrond via allerlei systemen", legt Webber uit. "Ze proberen dat wel weer meer in handen van de coureurs te leggen. Uiteindelijk moet het gaan om coureurs die absoluut op de limiet rijden, zeker in de kwalificatie", vervolgt hij.

Hoewel banden- en brandstofmanagement altijd onderdeel van de sport zijn geweest, is de balans volgens de oud-coureur nu te ver doorgeslagen. "En natuurlijk is er altijd al een vorm van management geweest, of het nu om banden ging of vroeger om brandstof, wat dan ook - dat element heeft altijd bestaan. Maar op dit moment is de sport wel erg door engineering gedreven. Ik denk dat er niemand beter geschikt is dan Stefano Domenicali om samen met de teams uit te zoeken hoe ze dit moeten oplossen, terwijl al die teams natuurlijk hun eigen belangen proberen door te drukken", stelt Webber. F1-CEO Domenicali gaf eerder aan dat de nieuwe fans juist genieten van de gevechten die ontstaan door het energiemanagement, al heeft de FIA recentelijk wel enkele verfijningen doorgevoerd om coureurs aan te moedigen vaker volgas te rijden. Webber blijft echter stellig: "Daar tussendoor manoeuvreren is niet eenvoudig. Maar uiteindelijk moeten de auto’s lichter worden. Ze zijn nu veel te zwaar. Hoe meer het weer in handen van de coureur ligt, hoe beter dat is voor de sport".

Luisteren naar de maatstaf

Met de naderende race op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, waar later dit weekend de eerste belangrijke beslissingen vallen, benadrukt Webber dat de Formule 1 de kritiek van zijn coureurs serieus moet nemen. "Je hebt jongens zoals hem nodig in deze sport, want hij is duidelijk de maatstaf en dat laat hij jaar na jaar zien. Dus als hij praat, dan moet je luisteren", besluit de Australiër over Verstappen.