Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Miami geprobeerd om concurrenten Charles Leclerc en George Russell een straf te bezorgen. De coureur van Red Bull Racing beklaagde zich via de boardradio over de rijstijl van de twee coureurs, waarna race-engineer Gianpiero Lambiase liet weten dat het team de momenten zou bestuderen.
Tijdens de race die afgelopen zondag in Florida werd verreden, ontstond er een touché tussen Russell en Leclerc in bocht zeventien. De Ferrari van de laatstgenoemde had schade opgelopen, nadat hij via een spin de muur had geraakt. Mercedes-coureur probeerde hem in de laatste ronde buitenlangs te passeren, wat direct de aandacht trok van Verstappen, die er vlak achter reed. "George drukte Charles van de baan alsof hij er niet was", zo klonk het oordeel van de Limburger over de actie. Ook Leclerc zelf moest het ontgelden op de radio. "Leclerc sneed de bocht af", meldde Verstappen aan de pitmuur. Lambiase reageerde daarop door te bevestigen dat ze ernaar gingen kijken.
Russell gaat vrijuit, maar Leclerc krijgt wel straf
De wedstrijdleiding heeft het incident tussen Russell en Leclerc in de laatste ronde daadwerkelijk onder de loep genomen. Na het bestuderen van de beelden en het aanhoren van beide coureurs, besloten de FIA-stewards echter om geen straf uit te delen. Het moment in de krappe bocht werd afgedaan als een klein race-incident. Leclerc kreeg na afloop wel een forse tijdstraf van twintig seconden, maar dit was omdat hij na zijn crash in bocht drie herhaaldelijk de baan verliet en daar voordeel uit haalde. Hierdoor viel de Monegask terug naar de achtste plaats in de einduitslag, terwijl Russell als vierde werd geklasseerd voor Verstappen.
Verklikken is standaardtactiek geworden
Het proberen te verlinken van de concurrentie bij de stewards is overigens niet iets wat alleen Verstappen doet. Elke coureur op de Formule 1-grid doet dat, al zal de één het vaker doen dan de ander. Het kan voorkomen dat stewards een bepaald incident missen en er pas op gewezen worden, wanneer het via boardradio's uitkomt. Een goed voorbeeld is de gridstraf die de viervoudig wereldkampioen kreeg in Qatar in 2024, nadat Russell over hem had geklaagd. Verstappen reed volgens de Brit te langzaam in de kwalificatie. Russell foeterde niet alleen over zijn rivaal via de radio, maar ook bij de stewards.
